美國駕駛這5習慣 恐在加拿大吃罰單

儘管加拿大多數交通規則與美國相似，但如同美國各州，加拿大各省的交通法規亦因地而異。Image by Larry from Pixabay

加拿大 面積達380萬平方英里，僅次於俄羅斯，為世界第二大國，境內擁有加拿大洛磯山脈等自然奇觀，僅英屬哥倫比亞省就擁有1.49億英畝森林，為戶外愛好者的天堂；溫哥華、多倫多、蒙特婁等都會區亦以豐富、獨特的歷史與文化，吸引無數美國遊客驅車北上。

Jalopnik網站報導，儘管多數交通規則與美國相似，但如同美國各州，加拿大各省的交通法規亦因地而異，橫跨各省時以下5項需特別留意，避免吃上罰單、壞了遊興。

1. 紅燈右轉

美國境內，除非另有標示，通常允許在紅燈時右轉；但也有例外，如紐約市 除非路口設有允許標誌，否則屬違法行為。在加拿大多數地區，只要完全停車即可在紅燈時合法右轉；然而蒙特婁則不同，限制比紐約更嚴，全島皆禁止紅燈右轉。

對美國駕駛可能造成的困惑是，此規定僅適用於魁北克省的蒙特婁島，該省其他地區除非有明確禁止標誌，都允許紅燈右轉。

2. 未成年人同車時抽菸

加拿大多地已立法禁止駕駛與未成年人同車時抽菸，雖非全國皆屬違法，但實施禁令的地區，警察將毫不猶豫攔檢開罰。美國僅12州禁止此行為，據疾病管制與預防中心（CDC）數據，21州對車內吸菸毫無限制；因此若習慣開車時抽菸，值得留意這一加拿大法規。

儘管有人認為這一法規侵犯自由，但多項研究顯示車內抽菸會導致危險空氣微粒濃度急遽升高，此為保護未成年人健康。美國環保署雖設有安全吸入毒素上限，但在車窗緊閉下，毒素濃度可達安全標準的百倍以上。

3. 空檔滑行下坡

此規定在加拿大與美國均屬違法，但僅限特定區域。關於空檔滑行是否真能省油的爭議已存在多年，無論答案為何，此種滑行方式會造成安全隱憂，除了車輛易失控，更會加重煞車系統負擔。英屬哥倫比亞省已禁止此一行為，因其多山地形有大量下坡駕駛的機會。

美國許多州也立法禁止此一行為，但仍有部分州未立法，如明尼蘇達州雖曾有相關法規，但現已廢除。若習慣在美國以空檔滑行下坡，在駕車穿越英屬哥倫比亞省，可能面臨與執法者的衝突。

4. 血液酒精濃度法定標準

過去美國各州自訂判定駕駛人酒醉的標準，此舉造成規範混亂，90年代末期克林頓總統頒定了全國統一標準：血液酒精濃度（BAC）達0.08%或以上即屬違法駕駛。這項法律已實施近30年，因此前往加拿大的美國旅客可能會驚訝地發現，在多數省BAC達0.05%就會惹上麻煩。

令人困惑的是，加拿大聯邦政府同樣將法定限值設為0.08%，但各省仍可依理制定更嚴格的措施。美國國家醫學圖書館的研究顯示，讓不同醉酒程度者操作駕駛模擬器時，儘管僅0.03%的微小差距，BAC達0.08%者在交通堵塞時的駕駛行為明顯比0.05%者更不安全。

5. 怠速超過一分鐘

若居住於美國某些城市，可能聽聞禁止車輛過度怠速的法規。華府 實施全美最嚴苛的規定：停放車輛若持續運轉超過三分鐘，可能面臨5千元罰款；其他地區則較寬鬆，如賓州允許在攝氏40度以下天氣，怠速長達20分鐘。然而溫哥華對此立場比華府更為嚴苛，規定車輛怠速不得超過一分鐘，使當地居民幾乎避免讓停放車輛持續運轉。

儘管許多美國駕駛習慣讓車輛空轉，尤其在冬季，這引發另一個疑問：暖車是否仍屬必要？隨著引擎技術的進步，此舉僅在嚴寒冬季才具意義。值得注意的是，英屬哥倫比亞省實施怠速禁令並非為保護車輛，而是考量排放物。美國能源部數據顯示，私人車輛空轉每年約產生3千萬噸二氧化碳。