美國新聞世界報導評選：適合家庭、情侶、獨旅最佳郵輪

郵輪，示意圖。Image by Erich Westendarp from Pixabay

訂郵輪 時，選擇划算的航線與目的地都很重要，不妨參考美國新聞世界報導（U.S. News & World Report）評選出的2026年最佳郵輪航線，該網站根據家庭旅遊、獨自旅行等多種需求分別列出前十名郵輪。

美國新聞的資深編輯伍德（Nicola Wood）說，美國新聞的旅遊商品會持續更新以滿足消費者考慮的新目的地、冒險與體驗，2026年最佳郵輪航線以各項分類列出前幾名的郵輪航線，旅客可以比較不同航線的主打特色、娛樂設施和行程安排，四項全新排名清單提供更完整的選項讓旅客規畫完美的海上旅程。

這份評選清單是綜合美國新聞編輯的專業評分，加上疾病管制與預防中心船舶衛生計畫（Vessel Sanitation Program）的衛生檢查評分，以及郵輪評分網站Cruiseline的旅客評論而成。以下是各項分類的前三名郵輪。

最適合家庭的郵輪航線

迪士尼 郵輪（Disney Cruise Line）

皇家加勒比國際郵輪（Royal Caribbean International）

挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）

最適合情侶的郵輪航線

維京海洋郵輪（Viking Ocean Cruises）

意鉑奢華郵 輪（Explora Journeys）

璽寶郵輪（Seabourn）

價格最划算的郵輪航線

維珍郵輪（Virgin Voyages）

名人郵輪（Celebrity Cruises）

皇家加勒比國際郵輪（Royal Caribbean International）

最佳奢華郵輪航線

維京海洋郵輪（Viking Ocean Cruises）

意鉑奢華郵輪（Explora Journeys）

麗晶七海郵輪（Regent Seven Seas Cruises）

加勒比海最佳郵輪航線

迪士尼郵輪（Disney Cruise Line）

維珍郵輪（Virgin Voyages）

意鉑奢華郵輪（Explora Journeys）

地中海最佳郵輪航線

維京海洋郵輪（Viking Ocean Cruises）

意鉑奢華郵輪（Explora Journeys）

銀海郵輪（Silversea Cruises）

最佳主流餐飲郵輪航線

維珍郵輪（Virgin Voyages）

名人郵輪（Celebrity Cruises）

迪士尼郵輪（Disney Cruise Line）

最佳奢華餐飲郵輪航線

維京海洋郵輪（Viking Ocean Cruises）

意鉑奢華郵輪（Explora Journeys）

大洋郵輪（Oceania Cruises）

最佳照護郵輪航線

名人郵輪（Celebrity Cruises）

意鉑奢華郵輪（Explora Journeys）

維珍郵輪（Virgin Voyages）

最佳獨旅郵輪航線

水晶郵輪（Crystal）

挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）

大洋郵輪（Oceania Cruises）