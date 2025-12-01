我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

衛報評論:川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台更危險

香港火災揭大廈多處未達阻燃標準…今日你應知道5件事

美國新聞世界報導評選：適合家庭、情侶、獨旅最佳郵輪

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
郵輪，示意圖。Image by Erich Westendarp from Pixabay
郵輪，示意圖。Image by Erich Westendarp from Pixabay

郵輪時，選擇划算的航線與目的地都很重要，不妨參考美國新聞世界報導（U.S. News & World Report）評選出的2026年最佳郵輪航線，該網站根據家庭旅遊、獨自旅行等多種需求分別列出前十名郵輪。

美國新聞的資深編輯伍德（Nicola Wood）說，美國新聞的旅遊商品會持續更新以滿足消費者考慮的新目的地、冒險與體驗，2026年最佳郵輪航線以各項分類列出前幾名的郵輪航線，旅客可以比較不同航線的主打特色、娛樂設施和行程安排，四項全新排名清單提供更完整的選項讓旅客規畫完美的海上旅程。

這份評選清單是綜合美國新聞編輯的專業評分，加上疾病管制與預防中心船舶衛生計畫（Vessel Sanitation Program）的衛生檢查評分，以及郵輪評分網站Cruiseline的旅客評論而成。以下是各項分類的前三名郵輪。

最適合家庭的郵輪航線

迪士尼郵輪（Disney Cruise Line）

皇家加勒比國際郵輪（Royal Caribbean International）

挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）

最適合情侶的郵輪航線

維京海洋郵輪（Viking Ocean Cruises）

意鉑奢華郵輪（Explora Journeys）

璽寶郵輪（Seabourn）

價格最划算的郵輪航線

維珍郵輪（Virgin Voyages）

名人郵輪（Celebrity Cruises）

皇家加勒比國際郵輪（Royal Caribbean International）

最佳奢華郵輪航線

維京海洋郵輪（Viking Ocean Cruises）

意鉑奢華郵輪（Explora Journeys）

麗晶七海郵輪（Regent Seven Seas Cruises）

加勒比海最佳郵輪航線

迪士尼郵輪（Disney Cruise Line）

維珍郵輪（Virgin Voyages）

意鉑奢華郵輪（Explora Journeys）

地中海最佳郵輪航線

維京海洋郵輪（Viking Ocean Cruises）

意鉑奢華郵輪（Explora Journeys）

銀海郵輪（Silversea Cruises）

最佳主流餐飲郵輪航線

維珍郵輪（Virgin Voyages）

名人郵輪（Celebrity Cruises）

迪士尼郵輪（Disney Cruise Line）

最佳奢華餐飲郵輪航線

維京海洋郵輪（Viking Ocean Cruises）

意鉑奢華郵輪（Explora Journeys）

大洋郵輪（Oceania Cruises）

最佳照護郵輪航線

名人郵輪（Celebrity Cruises）

意鉑奢華郵輪（Explora Journeys）

維珍郵輪（Virgin Voyages）

最佳獨旅郵輪航線

水晶郵輪（Crystal）

挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）

大洋郵輪（Oceania Cruises）

郵輪 華郵 迪士尼

上一則

房子難賣 屋主寧可下市停售也不願降價

下一則

可口可樂聖誕卡車 12/3起巡遊洛杉磯8地點

延伸閱讀

美公民搭豪華郵輪 加勒比海登岸失蹤

美公民搭豪華郵輪 加勒比海登岸失蹤
女子搭乘豪華郵輪 在加勒比海旅程中神秘失蹤

女子搭乘豪華郵輪 在加勒比海旅程中神秘失蹤
華美假期量身打造英西葡法義摩14日郵輪+陸地

華美假期量身打造英西葡法義摩14日郵輪+陸地
少女郵輪上離奇失蹤 員工打掃房間驚見「遺體躺床底」

少女郵輪上離奇失蹤 員工打掃房間驚見「遺體躺床底」

熱門新聞

網友分享五十歲後斷捨離五大不買。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sam Lion）

50歲後「五不買」斷捨離 過來人曝：避開便宜陷阱

2025-11-28 19:06
醋是天然、便宜又有效的清潔劑，適用家中許多物品。Image by NatureFriend from Pixabay

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

2025-11-23 14:32
黃金期貨價格在10月首次突破每盎司4000元；儘管受到整體市場下跌的影響，金價在14日略有回落，但2025年初至今的回報率仍接近50%，價格約為每盎司4100元。(路透)

黃金年報酬率近50% 投資人恐收到意外稅單

2025-11-23 12:34
示意圖。（取自123RF）

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

2025-11-25 13:38
許多人認為中國很美很好玩，但部分人衛生習慣不佳造成困擾。圖為四川成都彭州市初冬美景。(新華社)

台灣人妻揭陸居3年最難適應的事 網認同：風景美又好玩但這2點受不了

2025-11-23 19:35
燉煮牛肉所有秘訣，最容易被忽略的一點就是「修剪脂肪與調整牛肉塊形」。Image by HANSUAN FABREGAS from Pixabay

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

2025-11-25 10:18

超人氣

更多 >
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
存款不到100萬 安享退休可能嗎？

存款不到100萬 安享退休可能嗎？
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地