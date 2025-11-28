旅遊指南推2026禁遊清單：放過這8處景點

我的頻道

世界新聞網／輯
南極洲。Image by AlKalenski from Pixabay
南極洲。Image by AlKalenski from Pixabay

英語旅遊指南公司福多爾（Fodor's）近期列出2026年的「禁遊清單」（No List），從城市到極地都入列，點出因為觀光業使當地環境與社區承受過多壓力的景點；業者說這份清單並非號召抵制，而是提醒大眾該給某些熱門景點喘口氣。

福多爾的數位編輯總監塔爾（Jeremy Tarr）說，禁遊清單既鼓勵旅行同時保持克制，是以負責任旅遊包裝的認清現實，目的是溫和呼籲給需要喘口氣的特定景點暫時休息。

禁遊清單囊括的議題包含過度旅遊、脆弱生態系統與陷入困境的社區。威尼斯和巴塞隆納等常見景點今年未被列入，並非這些地方已奇蹟似地恢復正常，而是這些景點能分散其他遊客過多而需要休息的地區。

第一個景點是南極洲，2023至2024年已累積12萬人造訪，預計至2033年遊客量將會翻倍。印第安那大學人類學副教授歐萊禮（Jessica O'Reilly）說，南極洲是脆弱稀有的生態環境，因此人們前仆後繼地前往，但當地無法承受大量遊客。目前南極洲並無旅遊限制，隨著觀光業興盛，富有旅客會搭乘私人船隻至該地旅遊，毫無疑問對當地環境造成壓力。

佛州羅林斯學院政治學系主任岡特（Mike Gunter）說，南極旅遊具一定價值，前提是旅客能轉化經驗為永續發展等議題做出貢獻，但多數旅客並未做到；過去二十五年來，南極洲逐漸從傳統生態旅遊變成大眾旅遊景點。科學家、學者甚至郵輪公司相信旅客能成為該地區的倡議者，但多數也同意南極洲不該列入人生清單。

西班牙的加納利群島再次出現在清單上，當地居民擔憂破紀錄的遊客數量，並走上街頭抗議觀光業蓬勃發展。永續旅遊網站CanaryGreen創辦人貝克利（John Dale Beckley）說，當地人受夠人潮帶來的壅塞而抗議，以往只要40分鐘的車程現在要花超過一小時。

蒙大拿州的冰河國家公園的暖化速度是全球平均值的兩倍，20世紀初估計有150條冰川，現今僅剩27條，預計到2030年將會全部消失。冰川融化、野火頻生加上暖冬讓森林變得脆弱，關鍵物種正在消失。該公園已實施政策減輕負面影響，2020年起，夏季高峰期需要提前預約才能入園。

2026年禁遊清單：

1. 南極洲

2. 西班牙加納利群島

3. 蒙大拿州冰河國家公園

4. 義大利聖禮島（Isola Sacra）

5. 瑞士少女峰地區（The Jungfrau Region）

6. 墨西哥市

7. 肯亞蒙巴薩（Mombasa）

8. 法國巴黎蒙馬特（Montmartre）

蒙大拿州冰河國家公園。圖：pixabay
蒙大拿州冰河國家公園。圖：pixabay

觀光 蒙大拿州 冰川

時報廣場跨年倒數水晶球 全新設計璀燦加倍

在世界最冷的「舞台」演奏 紐西蘭海軍樂手圓夢

在世界最冷的「舞台」演奏 紐西蘭海軍樂手圓夢
城鎮傳真／冰川國家公園 洛磯山脈的皇冠

城鎮傳真／冰川國家公園 洛磯山脈的皇冠
中國官方：大熊貓圈養種群數量已達808隻

中國官方：大熊貓圈養種群數量已達808隻
賞秋最佳國家公園 旅遊專家點名這2地

賞秋最佳國家公園 旅遊專家點名這2地

網友分享好市多印度手抓餅。抓餅示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Anil Sharma）

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

2025-11-21 19:12
醋是天然、便宜又有效的清潔劑，適用家中許多物品。Image by NatureFriend from Pixabay

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

2025-11-23 14:32
西洋菜（watercress）。Image by 아름 김 from Pixabay

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

2025-11-21 11:16
許多人認為中國很美很好玩，但部分人衛生習慣不佳造成困擾。圖為四川成都彭州市初冬美景。(新華社)

台灣人妻揭陸居3年最難適應的事 網認同：風景美又好玩但這2點受不了

2025-11-23 19:35
黃金期貨價格在10月首次突破每盎司4000元；儘管受到整體市場下跌的影響，金價在14日略有回落，但2025年初至今的回報率仍接近50%，價格約為每盎司4100元。(路透)

黃金年報酬率近50% 投資人恐收到意外稅單

2025-11-23 12:34

黃金年報酬率近50% 投資人恐收到意外稅單

2025-11-23 12:34
示意圖。（取自123RF）

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

2025-11-25 13:38

