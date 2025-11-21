全美這10個城市 獲選最超值冬日度假地點

芝加哥千禧公園。Image by BriBra from Pixabay

在年底節日與春季來臨之間的1、2月，常被人們忽略，但這或許正是旅行的最佳時候；全國多數旅遊目的地，此時人潮較少、步調更悠閒，機票與住宿價格更為優惠。

旅遊平台Kayak趨勢專家莎拉·甘迺迪（Sarah Kennedy）表示，新年伊始的1、2月正是擺脫冬季憂鬱、享受超值旅遊的好時機。為找出今冬最超值的旅行地點，Kayak分析了2025年3月15日至9月15日期間，計劃於2026年1月2日至2月28日出發與入住行程的航班及酒店搜尋數據；結果顯示，全美10個城市能提供超值體驗，多數行程的機票加酒店費用在500元上下。

1. 伊利諾州芝加哥

在風城擁抱寒冬的旅客，能享受較少人潮與更輕鬆地預訂熱門餐廳及景點，但務必做好保暖準備，畢竟著名的寒意正是其魅力的一部分。若想來場文化之旅，不妨造訪芝加哥藝術學院、菲爾德自然史博物館、Griffin科學與工業博物館等世界級場館。亦可穿上冰鞋前往千禧公園、Maggie Daley公園或海軍碼頭，以及在軍人球場（Soldier Field）體驗雪橇滑行。若想找個溫暖場所，不妨預訂Armitage啤酒館，在劈啪作響的壁爐旁享受豐盛的英式佳餚。

2. 德州達拉斯

若嚮往溫暖陽光，不妨前往達拉斯這座時尚南方度假勝地。近郊的沃斯堡（Fort Worth）牛仔城，既可觀賞現場牛仔競技，亦能在Billy Bob’s Texas酒吧體驗排舞之樂。回到達拉斯後，可漫步藝術街區、探訪Perot自然科學博物館，或在Klyde Warren公園飽覽天際線；溫和的氣候也適合露天餐飲與戶外慶典，例如美食節與植物園的花卉展。

3. 明尼蘇達州明尼亞波利斯

這座中西部城市的魅力，從世界級藝術與美食到友善的居民；儘管冬季寒冷難耐，卻正是其吸引人的一部分。漫步明尼亞波利斯美術館或Walker藝術中心，在美國購物中心盡情購物，或穿著雪鞋或越野滑雪板探索連湖區（Chain of Lakes）的風景步道。舉杯暢飲精釀啤酒，品嘗在地美食Juicy Lucy漢堡。

4. 華盛頓特區

冬季的華府褪去平日喧囂，展現出寧靜氛圍。博物館人潮稀疏更宜漫遊，大理石紀念碑在蒼白天空與新雪映襯下熠熠生輝，國家美術館雕塑園更化身迷人的滑冰勝地。在國家廣場漫步後，不妨躲進史密森尼博物館群取暖，或在咖啡 館來杯熱騰騰的飲料。

5. 麻塞諸塞州波士頓

冬季的波士頓宛如真實的雪球，白雪覆蓋的鵝卵石街道與冰封海港令人沉醉。可在波士頓美術館與Isabella Stewart Gardner美術館的藝術殿堂中驅走寒意，或裹上外套漫步Snowport，啜飲熱可可、選購工藝品，品味冬日風情。

6 馬里蘭州巴爾的摩

當歷史悠久的水岸披上獨特光輝時，這座城市便以冰上溜冰、快閃市集與閃爍港灣的季節燈飾，點燃節慶氛圍。趁著淡季人潮稀少，悠閒探索Walters美術館與美國視覺藝術博物館；更令人心動的是，冬季恰逢牡蠣盛產，可大快朵頤或細品蟹肉湯與蟹肉餅等經典美食。

7 紐約市

紐約市。Image by Felix Dilly from Pixabay

當節慶人潮散去、春日遊客尚未湧現，夜未眠的大蘋果卻意外放慢了節奏，讓人得以探索更靜謐的一面。布萊恩公園的冬季村以滑冰場、露天酒吧與市集點亮季節；MoMA或大都會博物館此時無需排隊等候，還可以優惠價格搶到百老匯門票。

8 北卡羅來納州 羅里

在羅里，冬季意味著清晨沁涼、午後晴朗。趁著溫和氣候漫步橡樹成蔭的市中心街道，於CAM Raleigh或北卡羅來納美術館欣賞在地藝術，再到餐廳品嚐創意南方料理。夜幕低垂時，於城中溫馨的精釀啤酒坊或屋頂酒吧，靜觀夕陽餘暉染紅天際線。

9. 田納西州納什維爾

在音樂之都，冬季的旋律更顯柔和，遊客也較為稀少。從遍布精品店與咖啡館的時尚12South街區開啟一天，接著探訪鄉村音樂名人堂，或在Ryman Auditorium欣賞現場演出。暮色降臨時，循著百老匯大道的霓虹燈光，可前往酒吧品味經典鄉村音樂與冰啤酒；若喜好悠閒氛圍，不妨先造訪知名辣雞專賣店，隨後到酒吧與現場音樂場所續攤。

10. 佛羅里達州坦帕