感恩節期間出行 掌握最佳與最糟上路時段

今年的感恩節 是11月27日，代表假期旅遊旺季的到來，是一年中最繁忙的旅遊日之一。美國汽車協會（AAA）統計，大多數的人在感恩節選擇自己開車，因此掌握最佳和最糟的上路時間很重要；專家表示，建議出發的時間為25日和26日的中午前，過了中午後就是感恩節交通最擁擠的時段，預計將有可觀車流，恐出現嚴重的交通堵塞。

今日美國報（USA Today）報導，AAA表示，今年11月25日至12月1日之間將有8180萬美國人出行，比去年增加約160萬人，再次打破國內旅行的人數紀錄。大多數的人選擇自己開車，也有約6百萬人會搭乘飛機，預計搭乘郵輪享受假期的人也會創下紀錄。

AAA旅遊副總經理巴柏（Stacey Barber）說，感恩節的出行和旅遊人數總是很可觀，因為這個感恩節已成了和心愛及重要的人團聚的同義詞，人們願意加入人潮和在最後一分鐘調整出行計畫，只為了和家人相聚或和朋友相約，留下難忘的回憶。

選擇在這個交通繁忙的假期搭機者無需擔心，機票 並沒有比較貴。AAA的數據顯示，感恩節假期國內航班的來回機票平均價格為7百元，接近去年的價格。Priceline的數據更便宜，國內航線的來回機票平均為403元，比去年便宜5%。

若是選擇自己開車，掌握適合的出發時機很重要。提供交通資訊的業者INRIX表示，如果想避開車潮，最好早點出門，INRIX建議最好在11月25日中午前，以及11月26日上午11點前出發，感恩節當天則是車流量最少的一天。

感恩節過後，最佳的出行時間為11月28日上午11點前、11月29日上午10點前、11月30日上午11點前，12月1日交通最順暢的時段估計落在晚上8點後。

車潮最壅塞的時段估計出現在11月25日的中午到晚上9點之間，以及11月26日上午11點至晚上8點間，大多數人選擇在這兩個時段上路。11月30日則是大家返家的日子，估計將有車潮湧現，會有嚴重壅塞，特別是當天上午11點至晚上8點的時段。

其他也估計有車潮的時段還有11月28日下午1點至晚上7點、11月29日下午1點至晚上8點、12月1日的中午至晚上8點。

不少於感恩節假期在國內旅遊的遊客都選擇前往較溫暖的城市，熱門地點包括佛州 的奧蘭多、羅德岱堡、坦帕和邁阿密，洛杉磯也是熱門選擇。出國者很多都前往歐洲或海灘度假，例如阿姆斯特丹、巴黎、維也納、墨西哥坎昆及多明尼加蓬塔卡納。