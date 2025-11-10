賞秋最佳國家公園 旅遊專家點名這2地

我的頻道

編譯盧炯燊／即時報導
阿卡迪亞國家公園(Acadia National Park)。圖：pixabay
阿卡迪亞國家公園(Acadia National Park)。圖：pixabay

踏入深秋要體驗其魅力最佳莫如到國家公園領略一下。然而問題在於，美國擁有超過60個美不勝收的國家公園，每個都有她的特色，怎去選擇的確傷透腦筋。

為了避免苦苦尋覓最佳去處，旅遊雜誌「旅遊與休閒」(Travel+Leisure) 的旅遊達人利斯加 ( Stacey Leasca) 就特地訪問了不少專家，推薦一些在這個秋季獨具魅力的國家公園。結果是他們不約而同，對兩個絕佳的公園情有獨鍾。

首先是洛磯山國家公園(Rocky Mountain National Park)。

這個國家公園位於科羅拉多州博爾德市(Boulder)郊外大約一小時車程處，占地 415 平方英里 ，有著壯麗的山脈、開闊的平原山谷、多樣的野生動物以及從森林到高山湖泊以及凍土層的天然環境。擁有從草甸到崎嶇山地的各種地形，以及超過300英里的健行步道。

RVshare 的旅遊專家伊里貝里(Fiorella Yriberry) 指出，白楊樹在深秋季節格外美麗，樹葉從綠色變成耀眼的金黃色，空氣也顯得特別清新。

她又說，落葉並非落磯山國家公園在秋季的唯一亮點。這個時候仍有近距離觀看野生動物的機會。最常見到的就是騾鹿、 馬鹿、駝鹿。當然少不了是土撥鼠及鼠兔，幸運的話也可以看到大角羊(Big Horn Sheep)喔。

這個時候是麋鹿的交配季節，是一年裡唯一的特殊時刻，麋鹿的鳴叫聲響徹山谷。想要親眼目睹這令人難忘的野生動物奇觀，不妨前往公園的莫蘭草甸(Meadows of Morain)。

另一個最多旅遊專家推介的就是阿卡迪亞國家公園(Acadia National Park)。

這是新英格蘭地區唯一的國家公園，自然獲得許多讚譽。畢竟她是秋季賞葉的最佳地點，遊客可以穿越超過150英里的步道，沿途欣賞這個美景。

房屋租賃網站Casago的執行長施瓦布(Steve Schwab) 對深秋下的阿卡迪亞國家公園特別讚賞，因為「整個地區的秋色都無與倫比」。想要在秋季下仍可在國家公園欣賞到色彩的話，阿卡迪亞國家公園可以滿足要求。

休旅車(RV)製造商 THOR Industries 的品牌大使瑞韋羅 (Rocio Rivero)指出，雖然阿卡迪亞國家公園有些度假村已經關閉，但公園沿途仍然有很多露營地，可供休旅車使用。

至於鄰近公園的緬因州巴爾港(Bar Harbor)，更是典型的緬州小鎮，擁有人們所能想像的所有魅力及著名的龍蝦市集。

新英格蘭 緬因州 科羅拉多州

