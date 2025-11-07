全美17處被低估旅遊地 下次路過別錯過

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
南卡羅來納州格林維爾（Greenville）市。Image by Ernest_Roy from Pixabay
南卡羅來納州格林維爾（Greenville）市。Image by Ernest_Roy from Pixabay

想到美國的旅遊目的地時，多數人腦中往往浮現邁阿密、紐約和拉斯維加斯等熱門城市；但這個幅員廣闊的國度，還有眾多值得探索的城鎮，這些少為人知的地方，隨處可見風景優美的步道、豐富的文化活動、歷史遺跡以及令人贊嘆的美食。哈芬登郵報（Huffpost）選出了17座被低估的城鎮，下次規劃美國之旅時可以參考。

南卡羅來納州格林維爾（Greenville）

位於該州西北角的格林維爾，擁有蓬勃發展的精釀啤酒廠與餐飲場所。這座綠意盎然的城市更因坐落藍嶺（Blue Ridge）山脈山腳，成為自然愛好者的天堂，健行與自行車步道隨處可見；甚至無需遠離方便步行的市區，就能在Reedy河瀑布公園等處欣賞壯麗景觀。

俄勒岡州胡德里弗（Hood River）

距波特蘭僅一小時車程的胡德里弗，聚集了太平洋西北地區最好的酒莊與釀酒廠。這座哥倫比亞河（Columbia River）畔的城市，更以絕佳景觀為背景的戶外活動聞名。無論想嘗試風箏衝浪（kite surfing）、山地自行車、獨木舟或徒步旅行，這裡總有合適的選擇。

田納西州曼菲斯（Memphis）

雖然納許維爾（Nashville）是該州最受矚目的城市，但別忽略了曼菲斯，這座密西西比河沿岸的「懸崖城市」，擁有貓王故居「雅園」（Graceland）、國家民權博物館（National Civil Rights Museum）及藍調音樂史上具重要地位的比爾街（Beale Street）。別忘了品嚐曼菲斯式烤肉，並前往Peabody酒店一睹絕無僅有的「鴨子遊行」。

緬因州威斯卡西特（Wiscasset）

這座歷史悠久的海岸小鎮遍佈迷人古屋，如Nickels-Sortwell House、Castle Tucker及建於1790年的Tiny House。風景如畫的步道適合健行，而造訪緬因州怎能錯過美味龍蝦，在Sprague’s Lobster和Red's Eats等知名餐廳都能品嚐到。

俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）

俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）。Image by David Lennon from Pixabay

情境喜劇「超級製作人」（30 Rock）中描繪的克里夫蘭或許頗有真實，這裡不僅擁有搖滾名人堂與克里夫蘭藝術博物館等景點，更以街頭藝術、波蘭美食及豐富職業體育賽事而聞名。影迷還可造訪「聖誕故事」（A Christmas Story）片中角色Ralphie的家，現改建為博物館，完整呈現電影場景。

阿肯色州本頓維（Bentonville）

本頓維最為人熟知的是沃爾瑪（Walmart）的發源地，但這座蓬勃發展的城市不僅僅與大型零售業有歷史淵源，博物館愛好者可造訪美洲原住民歷史博物館，以及水晶橋（Crystal Bridges）博物館及其分館The Momentary；周邊還有多條可親近自然的步道與湖泊。

愛荷華州德梅因（Des Moines）

總統初選由愛荷華州起跑，屆時總會吸引大批媒體關注；雖然「鷹眼之州」（Hawkeye State）鮮少被視為旅遊目的地，但德梅因仍頗具觀光魅力，從州博覽會的奶油雕塑乳牛到金頂州議會大廈皆值得探訪。在熱門農夫市集與農場直送餐廳，更可深度體驗當地深厚的農業傳統。

佛羅里達州塔彭斯普林斯（Tarpon Springs）

佛州雖遍布風光旖旎的景點，但塔彭斯普林斯對外地人或許較為陌生。這座位於坦帕（Tampa）北邊的美洲灣沿岸小鎮，擁有全美最高比率的希臘裔居民，因而匯聚眾多絕佳希臘餐廳；此外，可造訪著名的海綿碼頭，並探索當地海灘與商店。

羅德島州普洛敦維士（Providence）

下次規劃波士頓之旅時，不妨將普洛敦維士納入行程，或直接作為替代選擇。這座羅德島首府擁有獨特的新英格蘭歷史與景點。市中心極適合步行，聯邦山區更可品嚐道地義式美食；別忘了參觀羅德島設計學院的藝術博物館，5至11月隔周的星期六晚上還有著名的「水火之夜」（WaterFire）活動。

懷俄明州科迪（Cody）

新冠疫情期間推升了黃石公園與大堤頓等國家公園的旅遊熱度，但別忘了探索懷俄明州其他城鎮，例如科迪。Buffalo Bill Center of the West由五座博物館組成，而遺址博物館Old Trail Town則能讓遊客體驗19世紀拓荒小鎮的風貌。

維吉尼亞州夏律第（Charlottesville）

夏律第常躋身頂尖大學城之列，其魅力卻不僅限於校園生活。前美國總統詹姆斯·門羅（James Monroe）的故居Highland與湯瑪斯·傑佛遜的蒙蒂塞洛（Monticello），皆是這座城市眾多歷史遺址的代表。豐富的夜間娛樂，加上得天獨厚的地理位置，讓人能輕鬆探索該州葡萄酒、啤酒與蘋果酒的釀造之路。

華盛頓州萊溫芙絲（Leavenworth）

群山環抱的萊溫芙絲，是太平洋西北腹地一座巴伐利亞風格的村落。這座風景如畫的小鎮設有逾五千件人形玩偶的胡桃鉗博物館（Nutcracker Museum），使其成為節日期間的理想度假地點。

新墨西哥州陶斯（Taos）

熱愛滑雪者或許熟悉陶斯，但即使非愛好滑雪者，在這座新墨西哥州北部小鎮仍能盡興。歷史悠久的Taos Pueblo印第安聚落是熱門景點，更有眾多知名美術館與藝廊；不妨駕車環遊，盡覽周遭風光。

阿拉巴馬州格爾夫海岸（Gulf Shores）

與鄰近的佛州狹長地帶相似，格爾夫海岸擁有如畫般美麗海灘。純淨的白沙與步道是享受陽光假期的理想去處，入夜後可前往著名的Flora-Bama酒吧或The Hangout，享受美食與現場音樂。

明尼蘇達州明尼阿波利斯-聖保羅（Minneapolis-St. Paul）

明尼蘇達州明尼阿波利斯-聖保羅（Minneapolis-St. Paul）。圖：pixabay

芝加哥或許是許多人中西部城市之旅的首選，但明尼阿波利斯-聖保羅雙子城同樣值得探索。這裡不僅擁有卓越的藝術、劇場與美食空間，更提供豐富的戶外探險機會；當然，還可將美國購物中心（Mall of America）從一生必訪清單中劃掉。

愛達荷州斯坦利（Stanley）

戶外愛好者不妨將斯坦利列入清單，無盡的健行步道與垂釣探險等待挑戰；精疲力竭時，只需沉浸於田園詩般的湖景，泡個溫泉舒緩身心。

喬治亞州雅典（Athens）

雅典不僅是喬治亞大學所在地，還有美式足球東南聯盟的熱烈氛圍。這座「古典之城」（Classic City）以音樂場所聞名，孕育出R.E.M.、B-52's及Widespread Panic等傳奇樂團。旅客可造訪Georgia Theatre與40 Watt Club等知名表演場館，並探索市區眾多酒吧與餐廳。

