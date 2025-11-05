政府關門之際 部分損失旅遊保險可能不賠

在聯邦政府停擺期間，越來越多消費者購買旅遊保險，但這些保單可能無法提供旅客所期待的全面保障；專家指出，保障範圍主要取決於保單的細則條款。示意圖。Image by Edar from Pixabay

全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，在聯邦政府停擺期間，越來越多消費者購買旅遊保險 ，但這些保單可能無法提供旅客所期待的全面保障；專家指出，保障範圍主要取決於保單的細則條款。

旅遊保險比價平台Squaremouth統計，10月1日至27日，保險報價量較去年同期增長8.5%，銷售額上升7.9%。

專家分析，消費者似乎是為防範政府停擺導致旅行計畫受挫的財務風險。空中交通管制人員與運輸安全管理局（TSA）人員等關鍵政府員工雖持續無薪工作，但政府停擺期間，交通運輸系統往往陷入癱瘓。

旅遊網站Hopper數據顯示，自9月中旬（停擺前）至10月初（停擺後），購買「行程中斷保障」的旅客激增35%；該保險在航班取消或延誤時提供特定保障。該網站部門主管史特曼（Patrick Steadman）表示，每當航班延誤或取消頻繁見諸報端，總能觀察到此類保險需求劇增。

旅遊保險的保障範圍與除外責任

航班延誤或取消可能導致消費者需承擔住宿餐飲等意外開支，或錯失預付行程（如觀光 活動）；但若因政府停擺導致行程變更，旅遊保險未必涵蓋這類損失。

旅遊保險公司World Nomads行銷經理貝卡爾（Terra Baykal）指出，若旅客因機場安檢排隊過久而錯過航班，通常無法獲得理賠。她建議民眾在政府停擺期間，即使搭乘國內航班也應提前至少三小時抵達機場，避免因排隊延誤打亂行程。

旅遊保險平台Squaremouth營運總監瓦德茲（Chrissy Valdez）表示，旅遊保險主要承保不可預見的事件，但政府停擺屬可預見事件；這意味10月1日或之後購買的保單，可能無法涵蓋特定理賠。

瓦德茲說，例如聯邦雇員若在10月1日後購買旅遊保險，隨後因政府停擺遭解雇或停薪留職，可能無法依據「因工作原因取消行程」條款取消行程並申請保險理賠。

專家指出，旅客在政府關門 之際仍可透過保險條款及航空公司公布的航班中斷原因，獲得間接保障。

瓦德茲指出，多數保險公司要求必須在「公共運輸工具」中斷（如機械故障）才支付理賠。

Squaremouth發言人麥考密克（Lauren McCormick）近日在部落格撰文稱，只要航空公司將任何中斷（例如缺乏空中交通管制人員）歸類為「公共運輸工具」延誤或中斷，旅客就有資格申請保險理賠。她說，即使政府關門，多數旅行中斷仍可歸類為「公共運輸工具」範圍，這實際上是項漏洞，可能讓旅客得以主張因停擺間接造成的損失獲得賠償。

旅行保險通常設有限制條款，例如特定理賠項目的金額上限，以及延誤需持續達最低時長等要求。貝卡爾表示，某些附加條款（如「任意原因取消」條款）能為旅客提供額外彈性，使其可選擇取消行程，避免航班因延誤或取消所帶來的困擾。

然而這些保障亦有附加條件：例如多數保險公司要求投保人須在行程開始前至少兩日取消。貝卡爾說，保險公司通常也不會全額賠償旅行費用，例如可能僅補償75%不可退款的旅行開支。她建議，旅客在提出理賠時詳閱保單條款細則。