政府關門之際 部分損失旅遊保險可能不賠

快訊

編譯周靜芝/即時報導
在聯邦政府停擺期間，越來越多消費者購買旅遊保險，但這些保單可能無法提供旅客所期待的全面保障；專家指出，保障範圍主要取決於保單的細則條款。示意圖。Image by Edar from Pixabay
全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，在聯邦政府停擺期間，越來越多消費者購買旅遊保險，但這些保單可能無法提供旅客所期待的全面保障；專家指出，保障範圍主要取決於保單的細則條款。

旅遊保險比價平台Squaremouth統計，10月1日至27日，保險報價量較去年同期增長8.5%，銷售額上升7.9%。

專家分析，消費者似乎是為防範政府停擺導致旅行計畫受挫的財務風險。空中交通管制人員與運輸安全管理局（TSA）人員等關鍵政府員工雖持續無薪工作，但政府停擺期間，交通運輸系統往往陷入癱瘓。

旅遊網站Hopper數據顯示，自9月中旬（停擺前）至10月初（停擺後），購買「行程中斷保障」的旅客激增35%；該保險在航班取消或延誤時提供特定保障。該網站部門主管史特曼（Patrick Steadman）表示，每當航班延誤或取消頻繁見諸報端，總能觀察到此類保險需求劇增。

旅遊保險的保障範圍與除外責任

航班延誤或取消可能導致消費者需承擔住宿餐飲等意外開支，或錯失預付行程（如觀光活動）；但若因政府停擺導致行程變更，旅遊保險未必涵蓋這類損失。

旅遊保險公司World Nomads行銷經理貝卡爾（Terra Baykal）指出，若旅客因機場安檢排隊過久而錯過航班，通常無法獲得理賠。她建議民眾在政府停擺期間，即使搭乘國內航班也應提前至少三小時抵達機場，避免因排隊延誤打亂行程。

旅遊保險平台Squaremouth營運總監瓦德茲（Chrissy Valdez）表示，旅遊保險主要承保不可預見的事件，但政府停擺屬可預見事件；這意味10月1日或之後購買的保單，可能無法涵蓋特定理賠。

瓦德茲說，例如聯邦雇員若在10月1日後購買旅遊保險，隨後因政府停擺遭解雇或停薪留職，可能無法依據「因工作原因取消行程」條款取消行程並申請保險理賠。

專家指出，旅客在政府關門之際仍可透過保險條款及航空公司公布的航班中斷原因，獲得間接保障。

瓦德茲指出，多數保險公司要求必須在「公共運輸工具」中斷（如機械故障）才支付理賠。

Squaremouth發言人麥考密克（Lauren McCormick）近日在部落格撰文稱，只要航空公司將任何中斷（例如缺乏空中交通管制人員）歸類為「公共運輸工具」延誤或中斷，旅客就有資格申請保險理賠。她說，即使政府關門，多數旅行中斷仍可歸類為「公共運輸工具」範圍，這實際上是項漏洞，可能讓旅客得以主張因停擺間接造成的損失獲得賠償。

旅行保險通常設有限制條款，例如特定理賠項目的金額上限，以及延誤需持續達最低時長等要求。貝卡爾表示，某些附加條款（如「任意原因取消」條款）能為旅客提供額外彈性，使其可選擇取消行程，避免航班因延誤或取消所帶來的困擾。

然而這些保障亦有附加條件：例如多數保險公司要求投保人須在行程開始前至少兩日取消。貝卡爾說，保險公司通常也不會全額賠償旅行費用，例如可能僅補償75%不可退款的旅行開支。她建議，旅客在提出理賠時詳閱保單條款細則。

保險 政府關門 觀光

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

大埃及博物館蓋20年終於開幕 這些亮點不能錯過

