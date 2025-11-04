我的頻道

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

加州太浩湖與沙加緬度間 隱藏一處戶外活動天堂

編譯廖振堯／即時報導
內華達山脈(Sierra Nevada)適合戶外活動的小鎮數都數不完。Image by ddzphoto from Pixabay
內華達山脈(Sierra Nevada)適合戶外活動的小鎮數都數不完。這條長達250哩的山脈聳立著參天紅杉、冰河刻鑿的花崗岩圓頂，東側是高原城市畢索普(Bishop)，西側則是被譽為「優勝美地(Yosemite)門戶」的瑪利波薩鎮(Mariposa)。這裡值得一提的地點列舉不完，其中一處特別的戶外樂園卻可能被人忽略，那就是低調又不張揚的波洛克派恩斯(Pollock Pines)。

旅遊網站Islands.com報導，波洛克派恩斯的地理位置就已盡收周遭美景。它位於蜿蜒的50號公路旁，從普萊賽維爾(Placerville)通往太浩湖(Lake Tahoe)、穿越內華達山脈的超級風景路段，沿途可盡覽壯麗山景、波光粼粼的高山湖泊，也有許多從事登山、山地自行車、攀岩的好地點，而波洛克派恩斯正好位於中心點。更棒的是這個小鎮市中心保存迷人的歷史，可追溯至淘金熱時期，是一天活動後放鬆身心的理想之地。

如果可以，建議飛往沙加緬度國際機場(Sacramento International Airport)，有大量國內航班甚至還有部分國際航線，租車也很方便，從那裡開車到波洛克派恩斯僅需一個多小時。另個選擇是從西側的舊金山機場，不過開車要約2.5小時。

波洛克派恩斯坐落在西內華達山脈的中心山麓地帶，可以期待滿滿的戶外活動選項，小鎮外圍環繞著艾爾度拉多國家森林(Eldorado National Forest)，一直延伸到東側山脈，將是你旅程中戶外活動最主要的樂園。

在出發遠征之前，務必在斯萊公園遊憩區(Sly Park Recreation Area)稍作停留。這是波洛克派恩斯的重要景點，距離市中心南方只要10分鐘車程。該區依偎在閃耀的詹金森湖(Jenkinson Lake)旁，暖季時湖面搖身成為划船與獨木舟的天堂。公園周圍還有一條短程健行步道，跨越小溪後最終將展現森林中的瀑布美景。

再往前走，就能接觸到橫跨艾爾多拉多國家森林、總長達350哩的步道。從弗萊明草地(Fleming Meadow)區域開始，一條5哩長的環狀步道可讓你靜謐漫步在常綠林中。如果想走更遠，可以沿著50號公路前往戀人峭壁(Lover's Leap)與雙橋(Twin Bridges)。前者是攀岩者的聖地，攀登近乎垂直、經典的加州花崗岩；後者則有步道通往荒蕪原野(Desolation Wilderness)，這是占地近6萬4千畝、聯邦保護的原野區，可欣賞轟鳴瀑布、巍峨山峰、晶亮湖泊交織成的屏息風景。

免解凍、免醃漬 今年感恩節火雞可省事了

「黑暗浴」為何能改善睡眠品質？心理學家這樣說

