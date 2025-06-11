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迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

編譯廖振堯／即時報導
迪士尼世界將關閉湯姆歷險島等3個熱門設施。（美聯社檔案照）
迪士尼世界將關閉湯姆歷險島等3個熱門設施。（美聯社檔案照）

迪士尼世界(Disney World)宣布，將於7月7日關閉其三個最具代表性的景點設施：美國河流(Rivers of America)、湯姆歷險島(Tom Sawyer Island)、自由廣場遊船(Liberty Square Riverboat)，讓一些粉絲怒不可遏，甚至說這是時代的終結、揚言「不去了」。

紐約郵報報導，這些備受喜愛的景點將於7月7日關閉，為「活塞山國家公園」(Piston Peak National Park)騰出空間。該公園來自「汽車總動員」(Cars)世界觀，首次出現於其2014年的延伸作品「飛機總動員：打火英雄」(Planes: Fire & Rescue)中，是結合優勝美地(Yosemite)和黃石(Yellowstone)國家公園的虛構地點。

迪士尼公園部落格在一篇推廣活塞山的文章中熱情洋溢地介紹：「想像一片令人敬畏的荒野，裡頭有參天巨樹、白雪皚皚的山脈、令人屏息的瀑布、奔騰的河流、驚人的間歇泉。雖然活塞山是虛構的，但它的靈感來自洛基山脈地區、美國邊疆及其國家公園的歷史和標誌性景觀。」

然而許多遊客認為不該犧牲其他三個已有幾十年歷史的景點設施。網友紛紛表達不滿，「我取消十月份的行程，很遺憾，以後再也不會去那個樂園了。」、「湯姆歷險島的消失讓我心碎，這是他們做過最糟的決定。」、「美國河流將帶你領略探索、冒險、歷史、美景等美國價值觀的理想境界，是貨真價實樂園中的樂園。迪士尼犯了大錯，汽車總動員卡通總有一天會過時。」、「這是華特迪士尼時代又一次被抹去，我厭惡迪士尼現任領導層。…我仍喜歡經典迪士尼，但現在的樂園、電影、串流媒體的一切我都沒興趣，它們已經不在我的世界裡了。」

也有一些粉絲保持樂觀，他們表示活塞山國家公園看起來很有希望。「我喜歡他們把河流融入其中，並添加新的水景來保持原有氛圍。」、「我把這個給我10歲孩子看，他高興得尖叫起來，嘴上喊著活塞山。我很高興新一代的孩子們能擁有專屬他們的空間，別忘了這才是重點。」

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