全身檢查、配眼鏡...海外華人返鄉必做清單 「這1事」最重要

海外華人分享返鄉必做八件事。圖為上海市長寧區愚園路街頭。示意圖，非新聞當事者。 (中新社)

不少旅居海外的華人 回國度假時，不僅是探親或放鬆，更有一套精心規劃的「待辦清單」，就像是久久一次「替生活補丁」。近日有網友分享自己每次回國前都會列出幾項必做事項，尤其「陪爸媽」最為重要，引發許多海外華人共鳴，許多人表示這些安排早已成為回國行程中不可或缺的一部分。

一名移居美國的華人在小紅書 發文表示，自己從2014年起搬離北京，每次返鄉都會進行一項「補丁式」的生活整修，包括身體檢查、配眼鏡、採購書籍、享用地道美食等。其中，她特別提到在美國即使有保險 ，想進行全套健康檢查仍不容易，而中國的商業體檢中心則能快速、全面提供所需項目。此外，中文書籍在海外難以取得，回國時總會帶著孩子前往書店補貨，同時也滿足自身對中文閱讀的渴望。

在消費方面，她指出中國的快餐與美甲、剪髮等日常服務不僅選擇多、效率高，價格也較合理。像是中國版肯德基、必勝客菜單設計更貼近亞洲口味，也吸引在海外成長的下一代，每次回國都點名要吃這些「升級版洋餐」。而在美國動輒200美元以上的配鏡費用，也促使她與家人習慣在北京眼鏡街採購，既合亞洲人臉型，價格也親民。

她也分享每次回國時會特別陪父母走走、收拾家務，並安排時間回到曾經求學、工作的地點走訪。她認為，這不僅是單純的懷舊，更像是與過去的自己重新連線。她直言，這些事有些在美國也能完成，但費時又不方便，有些則只能在中國才能真正辦妥。因此每次回國，不只是度假，更像是為生活補上一塊重要拼圖。

貼文曝光後，吸引許多網友留言表示感同身受，紛紛留言「陪爸媽是最重要的一項」、「每次回去也都會配眼鏡、看中醫，這些在國外太難」、「這篇太真實了，簡直是我的返鄉日常」、「還有一項必做：SPA按摩」、「每次回去都大花特花，花超支了」、「我列了一長串的必吃必逛必買清單」、「還要採購連假日用品跟衣服鞋子」、「還要辦各種證件」。