睡在國家公園裡 這14家旅館得天獨厚

猶他州布萊斯峽谷國家公園。Image by Hans from Pixabay

想在大自然中入睡,但又不願放棄所有舒適設施?國家公園內的旅館是完美的解決方案。雖然簡樸的小木屋與露營帳篷也不錯,但美國63個國家公園中,有許多在其特定範圍內提供了更豪華的替代選擇:寬敞的床鋪、空調,以及在美景中享用難忘餐點。

旅遊網站CN Traveler報導,無論是計畫住上一周,還是在公路旅行途中停留一晚,以下是美國14家最得天獨厚、坐擁美景的國家公園旅館:

猶他州布萊斯峽谷國家公園Under Canvas Bryce Canyon

Under Canvas在全美十幾個國家公園內設有豪華露營地,於2022年夏季開業的Under Canvas Bryce Canyon,距離公園入口約15分鐘車程,對想在園內健行、觀賞奇岩異石的戶外愛好者來說,無疑是最佳選擇;同時還能享受熱水浴、新鮮食物與舒適的床鋪。

華盛頓州奧林匹克國家公園Kalaloch Lodge

雖然奧林匹克國家公園從西雅圖出發輕鬆可達,但體驗這片廣闊天地的最佳方式是在公園內過夜;有幾家不錯的住宿選擇,其中Kalaloch Lodge是家位於高聳松樹與太平洋漂流木海灘間的樸實、迷人旅宿。由於靠近公園內最美的兩個景點:Ruby Beach與Hoh Rainforest,有無數戶外活動可供選擇。

緬因州阿卡迪亞國家公園Asticou Inn

多數到阿卡迪亞國家公園的遊客都會住宿在Bar Harbor,但也可以選擇入住公園內、當地最美麗的旅館Asticou Inn。這座歷史悠久的19世紀建築坐落在芒特迪瑟特(Mount Desert)島,擁有溫水泳池與海鮮餐廳等設施,公園入口步行即可抵達。

華盛頓州北喀斯喀特國家公園Ross Lake Resort

這家度假村擁有15間「漂浮」在湖上的小屋,堪稱國家公園版的水上旅館。小屋大小與風格各異,但均配備廚房、浴室、電力與熱水,並可360度飽覽周圍湖泊與山脈。這裡是放鬆身心、遠離喧囂、享受大自然美好時光的理想之地,尤其是度假村內沒有手機訊號。

加州 優勝美地國家公園The Ahwahnee

建於1927年,是座國家歷史地標建築,由5千噸岩石、1千噸鋼材與3萬英尺木材所建成,所有建材都是早期透過山路運送至此。融合裝飾藝術與美洲原住民 建築風格(綠松石色窗板尤為醒目),可遠眺優聖美地瀑布、半圓頂和冰川點。旅館全年開放,可在任何季節體驗優聖美地風光。

田納西州大煙山國家公園Blackberry Mountain

時尚、雅緻的Blackberry Mountain於2019年初開業,這家以自然為主題的豪華度假村像是為成年人打造的夏令營;擁有樹屋、石屋和多臥室建築等36間獨立住宿,全都可欣賞到大煙山美景。水療中心Nest是以自然節奏為基礎的身心療癒場所;豪華設施包括埃及棉寢具、Bose智慧音箱與泡澡浴缸。別忘了在旅館餐廳享用美食,早晚餐均包含在房費中。

俄勒岡州火山口湖國家公園Crater Lake Lodge

俄勒岡州火山口湖國家公園。Image by Mélanie Lacroix from Pixabay

作為公園內唯一住宿設施,Crater Lake Lodge可欣賞到無與倫比的藍湖美景。木梁交錯的大廳與巨大石砌壁爐,完美呈現原始木屋風格。在湖畔健行、游泳或釣魚度過一天後,可在旅館餐廳享用美食,然後回到舒適的客房休息。記得盡量預訂湖景房,並注意該旅館僅在5月至10月開放。

亞利桑納州大峽谷國家公園El Tovar

喜愛戶外冒險者一定不會錯過El Tovar,它距離大峽谷陡峭的南緣僅20英尺。這座建於1905年的瑞士木屋式建築,由建築師查爾斯·惠特賽(Charles Whittlesey)設計,充滿美洲原住民裝飾圖案與手工家具。El Tovar於1987年被列為國家歷史地標,前總統柯林頓、伊麗莎白·泰勒與保羅·麥卡尼等名人均曾入住,據說麥卡尼還在彈奏鋼琴時被要求降低音量。

懷俄明州 大提頓國家公園Jackson Lake Lodge

大廳60英尺高的全景落地窗、戶外陽台以及偶爾在旅館旁漫步的馴鹿,Jackson Lake Lodge提供了一覽公園無敵美景的絕佳角度,適合尋求高級、原始體驗的旅客。Jackson Lake Lodge擁有多家餐廳、戶外裝備商店與溫水戶外泳池;營業時間為5月至9月。

蒙大拿州冰川國家公園Many Glacier Hotel

沒有電視、空調與Wi-Fi,通常不是預訂旅館的加分因素,但欠缺現代科技的Many Glacier Hotel是個例外,這全歸功於它位於令人震撼的地理位置。旅館坐落於公園東北部Swiftcurrent Lake湖畔,擁有高聳山巒與清澈湖水,被譽為「北美瑞士」。五層木屋式建築提供套房與標準客房,並有遊船、騎馬和乘坐公園知名紅巴士遊覽等活動。

加州死亡谷國家公園The Oasis at Death Valley

這裡可能是地球上最乾燥、最炎熱的地方,但卻擁有南加州最豪華的酒店之一。The Oasis at Death Valley由兩部分組成:The Inn at Death Valley與Ranch at Death Valley,是座龐大的綜合度假區,配備高爾夫球場、水療中心、溫泉泳池,並可飽覽公園岩石地貌與壯麗日落。若想探索沙漠周邊,可預訂度假村導覽與活動,包括騎越野自行車、駕吉普車前往荒廢鬼鎮。

懷俄明州黃石國家公園Old Faithful Inn

建於1904年的Old Faithful Inn被視為早期「公園建築」典範,設計宗旨是讓建築物(如遊客中心或旅館)與周圍環境和諧融合。除了是世界上最大的木屋旅館外,大廳中央還有一座巨大的85英尺高石砌壁爐。它最吸引人的莫過於靠近老忠實噴泉,可從東邊窗戶欣賞到此一雄偉景觀。旅館僅在5月至10月開放;冬季造訪黃石公園者,可考慮鄰近的Old Faithful Snow Lodge。

夏威夷火山國家公園Volcano House

夢想住在火山頂上?這裡是最佳機會。歷史悠久的Volcano House位於大島的Halemaʻumaʻu火山口附近,靠近基拉韋厄(Kilauea)火山頂峰。除了近距離眺望火山的優勢外,旅館還提供每日遊覽與自行車租借服務,並設有供應夏威夷美食的餐廳,以及可欣賞火山口景色的客房。

猶他州錫安國家公園Zion Lodge

與其遠觀錫安國家公園的聳立砂岩懸崖,不如選擇在山腳下入睡。Zion Lodge是唯一位於公園內的旅館,提供標準客房、40間帶私人陽台的木屋以及備有起居室與電視的套房;但當被野生動物與3800英尺高懸崖環繞時,應該不會有人想拿起遙控器。