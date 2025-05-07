退休夫妻住過50國家 為何這4個是他們最愛？

越南安古鎮是個有著保存良好的歷史與迷人運河的名列聯合國教科文組織世界遺產。Image by Hiếu Nguyễn from Pixabay

我和我的妻子都是美國人且自2019年以來就一直過著遊牧生活，並在過去幾年內訪問了約50個國家。有些地方，我們只短暫停留了幾天，有些則是會待上幾個月；但我們認為，最佳的停留時間則是在四周到六周，因為這讓會我們能有足夠的時間，去感受當地文化。

如果要我選，以下是幾個是我們居住過的國家中的最愛與首選。

越南 是實惠的外籍人士天堂

我們花了17個月的時間，遊歷東南亞 國家並愛上這地區內許多地方，其中一個地方就是越南。我們第二次造訪越南時，待滿了簽證允許的90天；而在令人驚嘆的峴港市(Da Nang)的所有花費都物有所值。

峴港市因為消費實惠且距離安古鎮(Hoi An)很近而受到外籍人士的喜愛；安古鎮是個有著保存良好的歷史與迷人運河的名列聯合國教科文組織世界遺產。

而越南低廉的生活成本，讓我們在這裡的時間，能夠舒適地生活、探索和享用美食。

義大利 很宏偉壯麗且歷史悠久

很多人都希望能來一趟義大利的原因很顯然，而且我們至今已經來這裡待過兩次；這個國家充滿了歷史建築教堂和博物館，值得探索。

我們一開始是待在位於羅馬以東、車程約20分鐘的中世紀小鎮蒂沃利(Tivoli)，並住在一棟有500年歷史的公寓。

當然，我們也享用了義大利舉世聞名的美食和葡萄酒；而在西西里島(Sicily)的期間，我們經常會去逛當地的街頭市場，購買新鮮的魚和一瓶只要2元的美酒。

馬來西亞的醫療旅遊值得讚賞

多年來，吸引我們前往馬來西亞的最大動力之一，就是實惠且高品質的醫療服務。

我們住在馬來西亞的期間，只花了幾百元就做了全身檢查、血液檢查和從頭到腳的掃描，且能輕鬆的自掏腰包支付這裡的所有醫療費用，無需處理繁雜的保險政策和繁文縟節，這些在美國根本不可能。

克羅埃西亞(Croatia)仍是我們的最愛

儘管已經造訪過約50個國家，但克羅埃西亞仍是其中最棒的國家。

我們在2019年在克羅埃西亞待了近兩個月，之後又回訪了三次；我們第一次搬到克羅埃西亞時，我們對這國家瞭解不多；但我們很快就愛上了這個國家。

很幸運的是，英文在這裡很普及，與當地人交流很容易；此外，我們住在這裡時，還可享用到大量的新鮮海鮮。