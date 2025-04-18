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她搭機遇女童拿叉子戳人「玩瘋了」 網友批家長放任不可取

世界新聞網／輯
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TikTok網友「@donnitta_renee」日前和姊姊搭飛機時，遇到一名拿餐叉亂戳人的女童，姊姊向空服員反應才結束這場鬧劇。(翻攝 TikTok @donnitta_renee )
TikTok網友「@donnitta_renee」日前和姊姊搭飛機時，遇到一名拿餐叉亂戳人的女童，姊姊向空服員反應才結束這場鬧劇。(翻攝 TikTok @donnitta_renee )

一名女子日前搭飛機時被一位女童以餐叉戳刺，幾經制止無效後她找來空服員協助才結束這場騷動，她事後將影片上傳TikTok，引發網友討論，有人說小女孩很可愛但行為不可取，但更多人批評的是影片從頭到尾女童身邊沒有成年人陪伴，父母親這樣放任小孩在飛機上搗蛋的行為非常不可取。

紐約郵報（New York Post）報導，兩名非裔女子日前搭乘卡達航空的班機，坐在走道的女子無預警被一名年約4歲的女童用叉子戳刺，過程都被坐在旁邊的妹妹錄了下來。

拍攝影片的網友「@donnitta_renee」說，她本來是在拍一些可作為Vlog的素材影片，結果意外拍到女童叉子戳人的畫面。

@donnitta_renee

Replying to @D WHEN WE FINALLY GOT ATTENTION, They took the fork! My sister has no chill lmao #qatarairways #donnittarenee #flightkids

♬ original sound - Donnitta_Renee

「@donnitta_renee」已經刪除原本的影片，她的TikTok頁面目前只剩她的姊姊舉手要求空服員處理狀況的影片；影片中可見「@donnitta_renee」和女童的座位隔一條走道，「@donnitta_renee」的姊姊向空服員說女童跑過來用叉子戳人，姊姊手上還拿著拖鞋，空服員接著從女童手中拿下叉子；影片累積1千5百萬次點閱。

影片點燃大批網友的怒火，有網友說拍攝者邊拍邊笑，可是這一點都不好笑，還有人笑被女童攻擊的女子手拿拖鞋的方式好像女童是一隻蟑螂，但更多網友注意到女童的家長都沒現身，質疑父母親怎麼會讓幼童拿著叉子在飛機上亂晃，還打擾其他乘客，一名網友說「有些父母就是不了解，不是所有人都覺得他們的孩子很可愛」。

「@donnitta_renee」在另一支影片拍到另一名空服員走向女童旁邊的位置，叫醒趴在桌上睡覺的女子，該女子疑似是女童母親，兩人中間還有另一名年紀更小的幼童；「@donnitta_renee」說女童的母親當下可能太累需要補眠。

「@donnitta_renee」在第三支影片中說，女童在那趟14小時的航程中其實躁動了7小時，媽媽完全沒制止她，發生事情後她才拿出玩具、糖果和著色本讓女童留在位置上，但事後完全沒對被打擾的她們道歉或有任何表示。

@donnitta_renee

Replying to @LoyalToya YES, she was tired!! #donnittarenee #flight #flightattendant #kidsbelike

♬ original sound - Donnitta_Renee

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