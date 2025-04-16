國家公園周4/19揭開序幕 當日免費入園

黃石國家公園。Image by shandianxiaojie_526 from Pixabay

喜愛戶外活動者，這個月將有個省錢的旅遊好機會。每年四月，國家公園管理局（NPS）都會推出每日節目與特別活動來慶祝國家公園周（National Park Week），今年將於4月19日揭開序幕，遊客可在當天免費進入大部分的國家公園。（國家公園周從4月19日至4月27日）。

今年國家公園周的主題是「國家公園音樂清單」（National Park Playlist），其中包括一個有趣的復古黑膠唱片標誌，以及一周內每天的音樂連結。想在4月19日安排活動或出遊的家庭，除了免費入園之外，這一天也是「全國少年護林員日」（National Junior Ranger Day），兒童可參加特別的公園活動，並獲得少年護林員徽章。

國家公園管理局在官網分享「國家公園周」的意義稱，NPS保護國家最偉大的寶藏，並訴說彼此共同分享的故事。

值得注意的是，免費入園僅限於入園門票，不包括預約費或限時入園費，以管理遊客人數。NPS全年都會舉辦數次免費入園日，包括8月4日「美國大戶外法案」簽署日，以及9月27日「國家公共土地日」。

不知該去哪個國家公園的遊客，可參考最近公布的一份排名，「旅遊與休閒」（Travel+Leisure）網站讀者將黃石國家公園評為2024年美國最佳公園。

健行網站AllTrails近日根據使用者評論，也發表了一份最佳國家公園名單；猶他州 布萊斯峽谷國家公園登上榜首，鄰近的錫安國家公園與華盛頓州 雷尼爾山國家公園緊隨其後。