機位升等越來越難 旅遊專家：掌握最佳時間

示意圖。圖：pixabay

搭機時在擠進又小又窄的經濟艙座位、與同伴肘碰肘之前，應知道還有更好的方法，就是升級到更好的機位，且不用花太多錢就可做到。

旅遊網站Points Path創辦人朱利安·基爾（Julian Kheel）表示，現在一般旅客幾乎不可能免費升等至商務艙或頭等艙；不過也非完全絕望，瞭解要求升等的最佳時機與方法可掌握優勢。

通常誰有資格升等？

常客與忠誠會員通常是升等的首選，多數航空公司會優先讓常客計畫的會員免費升艙至豪經或商務艙。達美航空 、聯合航空 與美國航空等明確列出忠誠度等級與相應的升等資格，為頻繁出行、旅程最遠或機票 消費最高的會員提供最大的升等機會。

不過，基爾說，有幾件事可讓人更有機會升等，例如航班曾被打亂，航空公司可能會給予更好的優惠；當航空公司宣佈航班已超額，並詢問是否有乘客願意搭較晚的班機時，這是要求補償和升等的最佳時機。

基爾說，穿著西裝或華麗服飾並不會讓人更易獲得升等機會，即使看起來可能是個難伺候的乘客；唯一有影響的服裝是，違反了航空公司的著裝規定，也就是說，穿著不當可能會被踢下飛機，但不會升等。

獲免費升等的可能有多大？

基爾指出，過去幾年，航空公司積極銷售升等服務，而不是贈送，現在即使是精英乘客，也較少獲得免費升等；這並不表示這種情況永遠不會發生，但不應指望它。

基爾說，獲得升等的最佳機會，就是在所有精英貴賓都升等後，前排還有座位時。這表示應查看登機口螢幕，上面會列出升等的情況。即使不在名單上，也可檢視螢幕來快速評估機率，然後向登機口服務人員查詢是否有空位。

何時可以要求升等？

選擇提出升等要求的時間非常重要。基爾建議儘早與登機口工作人員接洽，最好是在登機開始忙碌之前。他說，登機是一天中最忙碌的部分，在過程中或當他們企圖關閉登機口時，討論升等是絕不可能成功的。

與工作人員交談時保持禮貌也同樣重要。基爾表示，俗話說「用蜜比用醋能抓到更多蒼蠅」，如果沒有精英身份，獲得免費升等的機會非常渺茫，但如果打算嘗試，便盡可能態度友好地提出要求。

一旦上了飛機，升等的機會基本上是零；不過，還有一個機會是，若發現座位有問題，例如扶手或小桌板故障，也可以成為詢問是否可改到前面更好座位的理由。

何時應花錢升等？

花錢升等是最簡單方法，但即便如此，如果想買到好價錢，時機也很重要。基爾表示，升等的價格部分是基於供需，如果希望付便宜的錢升等，可透過查看航班座位圖來了解機會；如果在航班日期臨近時仍有大量貴賓機位，航空公司可能會降低價格來填補這些機位。相反的，如果座位表上的大部分高級座位已被佔用，升等的價格很可能會隨時間而上漲，「趁早鎖定座位吧」。

有越來越多航空公司提供乘客以競價取得升等機會，而不是直接購買。這種拍賣式方法可讓旅客省下不少錢。航空公司通常會在啟航前幾天發送電子郵件提示符合資格的乘客出價，這些公司包括TAP葡萄牙航空、愛爾蘭航空、阿提哈德航空和巴拿馬航空等。