帶小孩出遊超崩潰？達人分享5經驗：越早知道越好

帶著孩子到遙遠的地方旅行，有許多事情需要考慮（圖為副總統范斯和女兒）。歐新社

帶著孩子到遙遠的地方旅行，有許多事情需要考慮。

新聞網站The Grio編輯傑克遜（Panama Jackson）分享她在為人母後，帶著小孩出遊的經驗中學到的五個教訓，希望能幫助到有計畫帶著孩子出遠門的家長。

1. 計程車能不能坐？

如果是第一次帶孩子出國的家長或許會驚訝地發現，有些國家的計程車對於載客有著和美國不同的規定。

傑克遜表示，她和孩子到達西班牙後在機場叫了車，司機抵達後卻很不高興，因為根據西班牙的法規，12歲以下的孩子需要坐安全座椅，而傑克遜並沒有在叫車時註明乘客中有兒童。

因此，家長最好在出國前先查詢交通法規，避免衝突和意外發生。

2. 輕裝上陣？（幾乎）不可能

傑克遜說，她可以想像或許有人能用一個行李箱就打包好一家四口的行李，但九成的家長應該都做不到。

她表示，或許很多家長會擔心行李帶得太多，但多帶總比少帶好，所以不要太擔憂。

3. 挑食太正常了

從幼童到青少年，很多孩子在出遠門後，會對陌生的食物展現出「不信任」。

傑克遜說，這不是去每家餐廳都點薯條就能輕鬆解決的事，由於所在環境不同，即使是最熟悉的菜品也可能讓孩子排斥。

對此，她的解決方式是鼓勵孩子嘗試，並理解他們小心翼翼「檢查」食物的行為，如果最後還吃不飽，她會在回飯店後再給小孩吃事先打包好的零食。

4. 小孩也會有時差

紅眼航班、長途飛行這樣的安排或許對於大人來說是可以忍耐的事，但對於平時上學的作息規律、已經被制定嚴格生理時鐘的孩子來說卻非常困難。

傑克遜分享和小孩一起搭乘深夜航班的經歷，表示孩子難以在飛機上入睡、又得在下抵達後拖著疲憊的身體在機場穿梭，不僅讓人心疼，也讓全家人的旅行從開始便雞飛狗跳。

因此，帶著孩子出遊最好還是提前預定好較為輕鬆的行程安排，避免大人小孩一起受累。

5. 好走的鞋非常重要

許多家長在旅行時可能會選擇帶幾雙好看但不那麼實穿的鞋子，而傑克遜表示這是她本人最常犯的錯誤之一。

事實上，帶著孩子奔波可能會讓你比平時走更多路，因此為了美觀而穿上不好走的鞋子可能得不償失：在拍出的美照背後，只有你知道當時的自己有多麼疲憊。