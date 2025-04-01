我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

聯合健保CEO兇嫌孟喬內 司法部長指示求處死刑

帶小孩出遊超崩潰？達人分享5經驗：越早知道越好

世界新聞網李芊芊／即時報導
帶著孩子到遙遠的地方旅行，有許多事情需要考慮（圖為副總統范斯和女兒）。歐新社
帶著孩子到遙遠的地方旅行，有許多事情需要考慮（圖為副總統范斯和女兒）。歐新社

帶著孩子到遙遠的地方旅行，有許多事情需要考慮。

新聞網站The Grio編輯傑克遜（Panama Jackson）分享她在為人母後，帶著小孩出遊的經驗中學到的五個教訓，希望能幫助到有計畫帶著孩子出遠門的家長。

1. 計程車能不能坐？

如果是第一次帶孩子出國的家長或許會驚訝地發現，有些國家的計程車對於載客有著和美國不同的規定。

傑克遜表示，她和孩子到達西班牙後在機場叫了車，司機抵達後卻很不高興，因為根據西班牙的法規，12歲以下的孩子需要坐安全座椅，而傑克遜並沒有在叫車時註明乘客中有兒童。

因此，家長最好在出國前先查詢交通法規，避免衝突和意外發生。

2. 輕裝上陣？（幾乎）不可能

傑克遜說，她可以想像或許有人能用一個行李箱就打包好一家四口的行李，但九成的家長應該都做不到。

她表示，或許很多家長會擔心行李帶得太多，但多帶總比少帶好，所以不要太擔憂。

3. 挑食太正常了

從幼童到青少年，很多孩子在出遠門後，會對陌生的食物展現出「不信任」。

傑克遜說，這不是去每家餐廳都點薯條就能輕鬆解決的事，由於所在環境不同，即使是最熟悉的菜品也可能讓孩子排斥。

對此，她的解決方式是鼓勵孩子嘗試，並理解他們小心翼翼「檢查」食物的行為，如果最後還吃不飽，她會在回飯店後再給小孩吃事先打包好的零食。

4. 小孩也會有時差

紅眼航班、長途飛行這樣的安排或許對於大人來說是可以忍耐的事，但對於平時上學的作息規律、已經被制定嚴格生理時鐘的孩子來說卻非常困難。

傑克遜分享和小孩一起搭乘深夜航班的經歷，表示孩子難以在飛機上入睡、又得在下抵達後拖著疲憊的身體在機場穿梭，不僅讓人心疼，也讓全家人的旅行從開始便雞飛狗跳。

因此，帶著孩子出遊最好還是提前預定好較為輕鬆的行程安排，避免大人小孩一起受累。

5. 好走的鞋非常重要

許多家長在旅行時可能會選擇帶幾雙好看但不那麼實穿的鞋子，而傑克遜表示這是她本人最常犯的錯誤之一。

事實上，帶著孩子奔波可能會讓你比平時走更多路，因此為了美觀而穿上不好走的鞋子可能得不償失：在拍出的美照背後，只有你知道當時的自己有多麼疲憊。

上一則

美最豪華列車今夏增2路線 輕鬆飽覽科州美景、體驗多樣溫泉

延伸閱讀

美國超市這款酸奶濃如冰淇淋 閱奶達人推3口味：還有果粒

美國超市這款酸奶濃如冰淇淋 閱奶達人推3口味：還有果粒
白宮百年老樹「太危險」…川普要砍

白宮百年老樹「太危險」…川普要砍
華府雷根機場旁放風箏 聯航降落時撞上虛驚

華府雷根機場旁放風箏 聯航降落時撞上虛驚
雷根機場又驚魂 達美客機、軍機飛太近

雷根機場又驚魂 達美客機、軍機飛太近

熱門新聞

網約車司機。Image by Brian Penny from Pixabay

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

2025-03-27 11:21
有些App可能在無形之中大量消耗你的手機資源。路透

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

2025-03-31 12:45
起司通心粉。示意圖。Image by Hucklebarry from Pixabay

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

2025-03-31 09:49
「備餐」（meal prep）聽起來好像很麻煩，但實際上可以節省大量的時間。路透

每天煩惱吃什麼？一周備餐8訣竅 省時省力

2025-03-27 14:28
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。(聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影)

台灣人在美國逛好市多 店員一看會員卡驚呼：全球最強

2025-03-30 20:58
Image by PublicDomainPictures from Pixabay

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

2025-03-26 10:23

超人氣

更多 >
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
持綠卡華男飛中國登機前被攔截 因做這件事獲刑

持綠卡華男飛中國登機前被攔截 因做這件事獲刑
動不動就不理人：3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸

動不動就不理人：3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸
帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？