想找省錢機票？自美飛往這5城市近日跌幅最大

示意圖。Image by Joshua Woroniecki from Pixabay

由於機票 價格不斷波動，要買到最省錢的機票有如大海撈針。根據旅遊平台Skyscanner的資料顯示，85%的人在按下購買鍵前，都希望確認航班是否划算，而該平台應用程式新推出的Drops功能，便能協助旅客判斷這一點。

今日美國報（USA Today）報導，Drops分析每天超過800億個航班資料，根據搜尋熱度，提供從選擇出發的機場，在過去七天內比最便宜價格至少下跌20%的機票。Drops每小時更新一次，顯示多個日期航班的最新優惠，可瀏覽最後一分鐘的航班和有更多時間有彈性的航班。

Skyscanner全球旅遊趨勢專家蘿拉·琳賽（Laura Lindsay）表示，供需是影響降價的主要因素；不過，機票價格也可能因航線受歡迎程度、季節性與其他航空公司的競爭、燃料成本、飛機機型、附加費用和預訂等級而下降。

以下是Drops對2025年廉價機票的一些分析：

哪一天訂機票最便宜？

根據Skyscanner資料，平均來說，機票最常降價的日期是星期三。琳賽表示，這並沒有直截了當的原因，不同的路線在不同的日子會有更好的優惠。她說，價格是浮動且不斷變化，雖然平均來說這是獲得優惠的最佳日子，但絕不是唯一的時間。

哪些目的地機票降幅最大？

- 波多黎各聖胡安

- 奧蘭多

- 拉斯維加斯

- 邁阿密

- 紐約

- 東京

- 丹佛

- 洛杉磯

- 紐奧良

- 羅德岱堡

哪些目的地折扣最多？

據Skyscanner自2025年1月起的數據，以下這5個熱門目的地在七天內從美國出發的機票價格跌幅最大。

- 阿姆斯特丹 - 平均省435元

- 東京 - 平均省377元

- 巴黎 - 平均省341元

- 倫敦 - 平均省325元

- 都柏林 - 平均省310元