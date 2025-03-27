我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

系統問題？白卡持有人獲重複給付 3年浪費稅金43億

對許多民眾來說 證明「有公民身分」要花錢且不便？

想找省錢機票？自美飛往這5城市近日跌幅最大

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by Joshua Woroniecki from Pixabay
示意圖。Image by Joshua Woroniecki from Pixabay

由於機票價格不斷波動，要買到最省錢的機票有如大海撈針。根據旅遊平台Skyscanner的資料顯示，85%的人在按下購買鍵前，都希望確認航班是否划算，而該平台應用程式新推出的Drops功能，便能協助旅客判斷這一點。

今日美國報（USA Today）報導，Drops分析每天超過800億個航班資料，根據搜尋熱度，提供從選擇出發的機場，在過去七天內比最便宜價格至少下跌20%的機票。Drops每小時更新一次，顯示多個日期航班的最新優惠，可瀏覽最後一分鐘的航班和有更多時間有彈性的航班。

Skyscanner全球旅遊趨勢專家蘿拉·琳賽（Laura Lindsay）表示，供需是影響降價的主要因素；不過，機票價格也可能因航線受歡迎程度、季節性與其他航空公司的競爭、燃料成本、飛機機型、附加費用和預訂等級而下降。

以下是Drops對2025年廉價機票的一些分析：

哪一天訂機票最便宜？

根據Skyscanner資料，平均來說，機票最常降價的日期是星期三。琳賽表示，這並沒有直截了當的原因，不同的路線在不同的日子會有更好的優惠。她說，價格是浮動且不斷變化，雖然平均來說這是獲得優惠的最佳日子，但絕不是唯一的時間。

哪些目的地機票降幅最大？

- 波多黎各聖胡安

- 奧蘭多

- 拉斯維加斯

- 邁阿密

- 紐約

- 東京

- 丹佛

- 洛杉磯

- 紐奧良

- 羅德岱堡

哪些目的地折扣最多？

據Skyscanner自2025年1月起的數據，以下這5個熱門目的地在七天內從美國出發的機票價格跌幅最大。

- 阿姆斯特丹 - 平均省435元

- 東京 - 平均省377元

- 巴黎 - 平均省341元

- 倫敦 - 平均省325元

- 都柏林 - 平均省310元

機票 洛杉磯

上一則

好市多員工：購物者最被討厭的5種行為

下一則

習慣20分鐘內吃完一餐？專家說為何該放慢速度

延伸閱讀

運動員是否為生理女 世界田總將採「臉頰拭子」檢測

運動員是否為生理女 世界田總將採「臉頰拭子」檢測
MLB／大谷翔平請全隊吃壽司 官網：展現領袖特質

MLB／大谷翔平請全隊吃壽司 官網：展現領袖特質
親川普參議員：川習會雙方有意願 日期未定

親川普參議員：川習會雙方有意願 日期未定
參議員：「川習會」雙方都有意願 但尚無具體日期

參議員：「川習會」雙方都有意願 但尚無具體日期

熱門新聞

網友好奇好市多衣服是誰在買。示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

好市多服飾誰在買？在美華人讚「時尚終點」：孩子從小穿到大

2025-03-21 19:58
有些人認為飛機餐不好吃，但一名旅遊記者維琪試圖為它們平反；示意圖，和本新聞無關。(圖／123RF)

飛機上用餐 注意4點保安全

2025-03-20 09:49
示意圖。Image by Susanne Weitzhofer from Pixabay

想到國外退休？這5國歡迎美國人

2025-03-25 10:30
網友分享退休後的生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

退休後減少社交平凡的一天 她每日重複「做4好」

2025-03-17 19:41
Image by PublicDomainPictures from Pixabay

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

2025-03-26 10:23
網友推薦Texas Roadhouse好吃的小麵包。（取材自小紅書＠薇薇安小美眉）

Texas Roadhouse他點最便宜餐「吃爆麵包」 推兩款牛排：真正好吃

2025-03-23 19:55

超人氣

更多 >
吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　

吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　
不是周末 Skyscanner統計「這天」買機票價格最優惠

不是周末 Skyscanner統計「這天」買機票價格最優惠
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
在代購平台買20元彩券中了8350萬 德州婦恐空歡喜

在代購平台買20元彩券中了8350萬 德州婦恐空歡喜
4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權

4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權