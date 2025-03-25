首次造訪波士頓 5件事讓你體驗這座古老城的特色

芬威球場。Image by Gregory Sabin from Pixabay

想到波士頓 旅行嗎?準備好迎接一趟融合豐富歷史、美食和現代城市魅力的旅程吧!

自由之路(Freedom Trail)

喜愛歷史的人必定要造訪的就是「自由之路」，若你單純想沿著美景漫步，那麼這條路線也是旅遊的絕佳選擇。

這條2.5哩的紅磚路穿梭波士頓歷史悠久的社區，連接16處與美國革命相關的景點。起點從波士頓公園(Boston Common)出發，沿途造訪麻薩諸塞州議會大廈(Massachusetts State House)、保羅里維爾(Paul Revere)故居、傳奇的憲法號巡防艦(USS Constitution)，最後在邦克山紀念碑(Bunker Hill Monument)結束。

法尼爾廳市集廣場(Faneuil Hall Marketplace)

法尼爾廳市集廣場是美國頂尖的購物娛樂景點，坐落於波士頓中心，是來到這裡的必訪地，同時還是自由之路上的一大亮點。

這一購物天堂占地超過20萬平方呎，容納40多間地方商家和獨特的手推車攤位。

鼎鼎有名的昆西市場(The Quincy Market)就在此處，該市場是新英格蘭 地區最大的美食廣場之一，容納25間地方餐廳。

此外，世界知名的街頭藝人每天都會在這裡演出，為市集帶來活力，令人印象深刻。

波士頓公共花園(Boston Public Garden)

波士頓公共花園是波士頓中心的綠洲，有設計精美的景觀和美麗的季節性花朵，是放鬆心情的好去處。

在這裡你可以看到：

●托馬斯波爾(Thomas Ball)創作的經典喬治華盛頓雕像

●四座精美的花崗岩噴泉

●600多株本土及進口樹木

●壯觀的季節性展示，如每年5月的2萬6000朵鬱金香

●4畝瀕海湖，攝影的完美地

●乘坐備受歡迎的天鵝船(Swan Boats)，這是1877年開始的傳統活動，遊客可以乘坐這一以腳踏板為動力的船，享受15分鐘的湖上時光。

芬威球場(Fenway Park)

這裡的每個角落訴說著美國人最愛的運動，棒球迷能到芬威球場沉浸於棒球歷史中，即使不看棒球，這座球場仍然是波士頓的必訪之地。

燈塔山(Beacon Hill)