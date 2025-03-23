華人旅居歐洲3年「沒被偷過」 分享觀光客五大防偷攻略

一名華人網友解析歐洲當地小偷的五大常見偷竊手法，提醒遊客如何保護自身財物。羅馬觀光示意圖，非新聞事件圖。(路透)

隨著全球旅遊復甦，愈來愈多旅客前往歐洲旅遊，然而當地治安問題也成為關注焦點。近日，一名華人網友在小紅書分享「在歐洲生活三年沒有被偷的經驗」，並透過影片詳細解析當地小偷的五大常見偷竊手法，提醒遊客如何保護自身財物。該影片迅速引發熱議，不少網友紛紛留言表示曾有類似遭遇，對這份「防偷指南」表示認同。

五大常見偷竊手法大公開

該網友指出，歐洲各大觀光 景點、地鐵與交通工具上，都潛藏著各式各樣的小偷，他們通常結伴行動，手法層出不窮，若未提高警覺，極易成為目標。他歸納了五大常見的偷竊方式：

1. 背包失守：帆布包、雙肩包成小偷目標

網友表示，最容易成為竊賊下手的便是沒有拉鍊的帆布包，小偷會趁受害者不注意時，悄悄伸手進包內翻找財物。他回憶自己在巴塞隆納旅遊時，就曾遇到一名小女孩從他的帆布包內偷走數據線與充電寶，所幸及時發現，才未造成更大損失。他建議遊客盡量選擇帶拉鍊的包款，並將包包背在前方，以降低失竊風險。

2. 偽裝募捐：簽名騙局轉移注意力

在巴黎羅浮宮 附近，網友遭遇了一種常見的詐騙手法——「簽名騙局」。小偷通常會手持筆與簽名冊，佯裝請求簽署人權宣言或慈善募捐，趁受害者分心時，同夥便會偷偷翻動其口袋尋找貴重物品。該網友提醒，「遇到陌生人攔路要求簽名時，應立即警惕，並迅速離開現場。」

3. 地鐵飛搶：開門瞬間搶奪手機

手機成為竊賊的主要目標之一，特別是在地鐵或公共交通上，歹徒會趁地鐵車門開啟時，突然搶走乘客手中的手機，隨後快速逃離。網友曾親眼見證有人在地鐵閘機前低頭玩手機時，遭竊賊瞬間搶走手機，並迅速逃進地鐵車廂內，等受害者反應過來時，早已來不及追趕。他建議：「搭乘地鐵時，應避免邊走邊低頭滑手機，特別是在車門開啟的瞬間，務必提高警覺。」

4. 「試戴手鍊」騙局：強迫消費變搶劫

在法國聖心大教堂周邊，常見小販向遊客強行試戴手鍊，一旦遊客試圖拒絕，他們便會呼朋引伴包圍受害者，強迫對方付款。該網友提醒，「看到手上掛滿飾品的小販，最好直接繞道離開，避免被糾纏。」

5. 潑髒衣物：製造混亂趁機行竊

網友分享一名朋友在羅馬的親身經歷，該友人背著雙肩包行走時，突然被幾名陌生人潑灑不明液體。當他下意識從包內拿紙巾擦拭時，竊賊趁機試圖搶奪他的包包，所幸他警覺性高，迅速逃離現場。網友提醒：「若突遇不明液體潑灑，應立刻提高警覺，遠離現場，並確保貴重物品未被盜取。」

除了分析五大偷竊手法，該網友也分享了幾項歐洲旅遊防偷建議，第一，搭地鐵、過閘機時避免低頭玩手機，特別是在車門開關的瞬間，須提高警惕。第二，行李箱務必隨時在視線範圍內，火車行李架雖可使用，但建議盡量坐在附近，避免整個行李箱被偷走。第三，搭乘長途大巴時，不論是短暫離開或上廁所，都要將所有隨身物品帶走，因為部分地區曾發生砸窗行竊的案件。第四，選擇斜背包或雙肩包，並將包包背在身前，避免被小偷從後方下手。第五，遇到陌生人主動攀談或推銷物品時，應立即提高警覺，拒絕並快速離開現場。

歐洲雖然是許多旅客嚮往的旅遊勝地，但治安問題仍需留意。該網友的分享為旅客提供了具體的防偷對策，提醒大家在海外旅行時應保持警覺、保護財物，確保旅程順利。該網友最後也強調，「希望大家都能快樂出行，安全歸來，不讓小偷破壞美好的旅行回憶。」