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避開人群 何不探訪最少人前往的國家公園？

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避開人群 何不探訪最少人前往的國家公園？

記者張聲肇／即時報導
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北喀斯喀特國家公園。Image by carolynhasemail from Pixabay
北喀斯喀特國家公園。Image by carolynhasemail from Pixabay

喜愛大自然，但不喜歡人擠人，有哪些國家公園可去？國家公園服務處最近發布2024年本土48州最少人探訪的五個國家公園，不妨參考：

一、北喀斯喀特國家公園（North Cascades National Park）

位於華盛頓州，離西雅圖僅3小時車程的北克斯喀特國家公園到處可見白雪皚皚的山頂、翠綠的峽谷、層層瀑布，更有300多條冰河，素有「美國阿爾卑斯」之稱，天堂般美景，去年卻僅1萬6485人往訪，名列本土訪客最少的國家公園。全年開放，但10月到4月沒人上班管理，喜歡幽靜，不妨此時前去享受。

二、皇家小島國家公園（Isle Royale National Park）

位於密西根州和加拿大之間的蘇必略湖中，地形孤立，去年往訪人數不到3萬，卻是觀賞駝鹿（moose）和野狼的絕佳地點。茂密的叢林和寬擴的水道，夠你倘佯在大自然的懷抱。記住，到這個公園，只能搭船或飛機，開放時間4月中到10月底。4月底前去，可能全島屬於你一人。

三、乾龜島國家公園（Dry Tortugas National Park）

佛州外海墨西哥灣裡的乾龜島國家公園，每年約8萬人到訪，珊瑚礁、海生物、沈船、古老的戰爭古堡是它的賣點，同樣，只能搭船或飛機到達，也有渡輪，訂票請早。過去3年，10月遊客最少，因此，喜歡幽靜的人，不妨這個月份前去。

四、大盆地國家公園

內華達東部的大盆地國家公園是國際暗黑天空公園，是觀賞星空的絕佳地點，去年訪客15萬2068人，其中不乏為樹齡數千年的狐尾松（bristlecone pines）、石灰岩洞或純淨的高山湖水，慕名而去的人。全年開放，遊客中心12-2月關閉。

五、旅人國家公園（Voyageurs National Park）

明尼蘇達北鄰近加拿大的旅人國家公園滿是湖泊，湖中又有小島，也有沼澤、山脊、潺潺溪流、茂密叢林，北美山貓（bobcats）、灰狼、駝鹿、河狸（beavers）隨時和你打招呼，也是觀星地，北極光也賞光的地方。每年20萬人往訪，5-9月訪客較密集。

加拿大 墨西哥灣 佛州

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