能上網買賣累積的飛行里程嗎？新加坡航空回應了

新加坡航空的常客獎勵計畫KrisFlyer規定不得轉售飛行里程。(路透)

財經網站CNBC報導，Tracy Ren去年參加2024年夏季奧運會，用了透過拍賣平台Carousell買來的新加坡航空公司飛行里程，預訂飛往巴黎的航班，她說，「與購買機票 相比，成本幾乎是一半」。

這樣做並不違反禁止銷售武器和加密貨幣的Carousell明訂的服務條款，該平台的一位代表表示，「飛行里程和積分銷售的管理取決於航空公司的規定和條款⋯⋯Carousell不瞭解也無從執行第三方協定。」

旅遊網站The MileLion創辦人Aaron Wong指出，這就線上賣家違規的地方。新加坡航公司的獎勵計畫KrisFlyer規定了「禁止出售或交換KrisFlyer里程」，「問題不在於你能不能賣......而是你能否不被罰」。

他說，如果航空公司發現旅客買賣里程，里程可能會被沒收，或者是會員帳戶可能被關掉。另外，買家也有被線上詐騙的風險。

一位住在新加坡的KrisFlyer會員表示，過去一年半，他經常在Carousell出售他的里程給陌生人——價格為每1,000英里17新元，遠低於新加坡航空官方售價40美元。

他用的是常見做法，將買家指定為他名下KrisFlyer計畫的「受讓人」。該計畫讓會員最多指定五人，這些人能用他的里程兌換機票。但買里程的買家必須分享護照的詳細資訊，供他向新航 登記。

一位Carousell賣家表示，他10多年前就開始出售KrisFlyer里程，因為透過信用卡購物累積下來的積分超他的搭機需求，而過期會失效。

另一位賣家出售積分的理由是，「新航變成了一家機票很貴的航空公司，所以我很少花自己的錢搭它。賣掉里程，拿到錢，再拿去訂別家的票。」

新航代表表示，會與有關當局密切合作，監控在線平台，對任何違反規則的會員採取行動，可能取消他們的福利。

但目前為止，網路上還是出現很多小賣家，因為大家心知肚明航空公司的焦點往往放在違規嚴重的大賣家，不會為了阻止里程轉售，讓守規矩的會員兌換里程的手續變得過份繁瑣。