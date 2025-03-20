飛機上用餐 注意4點保安全

有些人認為飛機餐不好吃，但一名旅遊記者維琪試圖為它們平反；示意圖，和本新聞無關。(圖／123RF)

飛機上提供的餐點，在食藥局 監督下，大致安全無虞，但畢竟在密閉空間數百人同時用餐，為保徹底安全，專家建議注意4點：

一、盡量避免生食或冰凍冷藏過的食品。

食藥局公衛局長丹飛（Jen Dunphy）說，奶製品和生冷海鮮最好不要吃，因為航班時間臨時改變或環境變化，可能會讓食物儲存的作業出現漏洞，無法保鮮。尤其對細菌過敏的人，最好自備餐點、包裝點心、或候機室餐廳買來的食物。

二、辣的炸的也要提防。

達美航空飛行員簡諾維茨（Paul Janowicz）說，飛機上的餐點通常都很溫和，「我不會帶有辣味的點心，因為在飛航時，辣食會讓肚子不舒服。」

炸的食物，他說，「通常鹽分較高，容易讓身體脫水，也會造成肚脹、排氣等症狀。」

三、雞肉牛肉，三思而後食。

某空服員接受BuzzFeed訪問時表示，飛機上的加熱空間有限，一下子要食物全熟、熱透，委實不易，「如果你對牛排該怎麼烤很講究的話，最好別吃（飛機上提供的）。」

西北大學副教授戴特維勒（Darin Detwiler），肉類在空中食用，本來就有風險，尤其雞肉，「是不是壞了，表面看不出來，調味劑很容易把味道蓋住。」最安全的辦法是帶著測溫計量一下食物的溫度，看有沒有熟透，但多數乘客不會這麼做，因此，最好跳過雞肉，改吃義大利 麵。

四、冰和水呢？

丹飛說，美國國內班機上的水應該沒問題，國外如墨西哥 的班機才要小心，因為當地供水可能已遭汙染，飛機從這種地方取得飲水，或用當地的水造冰，安全堪虞。

2011年起，美國航班依法要定期檢測機上用水是否細菌太多，2019年研究報告發現，23家國內、國際航班大腸桿菌含量，阿拉斯加航空公司和Allegiant Air的水質最佳，捷藍和精神航空兩家墊底。

空服員卡瑪蘭妮（Kat Kamalani）勸乘客，除了罐裝或瓶裝水，一律不要喝，因為機上的水桶除非壞掉檢修，從不清洗，「髒死了」，空服員通常不喝這種水沖泡的咖啡或茶。