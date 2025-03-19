機票、飯店開銷預期漲近一成 今年春假出遊人潮仍將創紀錄

示意圖。Image by StockSnap from Pixabay

儘管各航空公司稱最近的飛機意外、政府旅行減少、經濟不確定性上升，航空需求將會放緩，但是今年春假的繁忙程度可能比往年更高，即使機票 、住宿價格漲近一成，也無損民眾假期出遊的興致。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，聯邦運輸安全管理局(TSA)預計未來數周乘客數量將比去年增加5%，以美國第二繁忙的達拉斯沃斯堡國際機場(Dallas Fort Worth International Airport)來說便多出480萬名乘客。聯合航空(United Airlines)也表示今年春假將打破紀錄，預計到4月底客運量將超過2400萬人次，本周將是最繁忙的一周。

美國汽車協會(AAA)表示，國內機票價格平均比去年上漲7%，飯店住宿費用也高出8%。AAA發言人狄亞茲(Aixa Diaz)稱雖然人們將比去年多付點錢，但這並不能阻止人們出遊。「春假是孩子們、大學生放假的一周，所以家人都想聚在一起去某個地方。」

如詹娜·波特(Jenna Porter)一家今年便想「換換口味」，他們正從鳳凰城前往佛州 度假。通常他們會開車去加州 ，但今年她和三個孩子飛往巴拿馬城(Panama City)，「我們想嘗試新的地方，孩子們都想去海濱小鎮，所以這是退而求其次的選擇。」

目前每加侖汽油價格也比2024年春假時便宜30美分，詹考斯基(Kristen Jankowski)便覺得這是個好消息，她今年假期會先飛往亞特蘭大，再與家人一起開車前往邁阿密，然後繼續他們的郵輪之旅。

旅遊達人艾蜜莉·考夫曼(Emily Kaufman)則建議人們下訂時可以多找找不同旅遊網或訂房網。如果機票和飯店是分別預訂的話，不僅步驟更多，可能也錯過優惠；應該找找「機＋酒」的套餐，最好還包含租車等服務，往往都是促銷價。此外不一定要執著於某個目的地。「很棒的度假勝地有很多，可以找一個類似但未必是最受歡迎的地方。」