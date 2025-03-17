小心踩雷 行家提醒有這7個跡象的酒店不要住

旅遊訂酒店有時候像是在開盲盒。美聯社

旅遊訂酒店有時候像是在開盲盒，在進到房間之前很難判斷是否會「踩到地雷」。

華盛頓郵報 （The Washington Post）訪問多位旅遊業專家，他們提出以下7點，幫助遊客盡早發現預定居住的酒店有沒有問題。

不正常的訂房網站

「酒店」（Hotels）雜誌副總裁兼總編艾森（David Eisen）建議，在下訂單之前應仔細檢查預訂網站，檢查酒店名稱和網址的拼寫，以免上當受騙，甚至沒地方住。

艾森表示，有些不法分子會稍微調整實際的網站名稱或飯店名稱，設計誘騙人們的虛假網站。

旅遊資訊網站JohnnyJet.com的創辦人迪斯卡拉（John E. DiScala）也提醒，即使在線上正確搜尋某間飯店，問題還是可能發生。

他說：「絕對不要在谷歌 （Google）上搜尋飯店名稱，然後點選廣告，因為很多都是騙子。」

太低或太高的評價

飯店評論可以幫助旅客了解正在居住的地點，但只看整體評分是不夠的。

佛羅里達國際大學旅遊管理學院教授米里安（Mychal Milian）表示，如果沒有看到最近的評論、只看到極正面的評論或酒店沒有回覆任何留言，他就會敲響警鐘。

紐約大學 酒店管理學系教授卡拉布蘭（Recep Karaburun）也表示，應該特別注意較低評價的評論數量及內容，並分析這些評論是來自個別的不滿顧客，或是指向一種整體負面趨勢。

卡拉布蘭還說，他會留意評論中是否提到一些酒店方無法控制或主動改善的情況，例如施工、汙染或嘈雜的交通。

以酒店業行銷專家巴瑞（Susan Barry）也提到，可以查看酒店員工如何回應住客的評論，是不斷複製粘貼同樣內容，還是真正花時間真誠回應。

她說，如果飯店只選擇性回覆正面的評論，那就是不好的徵兆，表示他們不會積極回應並解決旅客的問題。

令人難以置信的照片

米里安教授提醒，酒店應該展示能顯示酒店實際外觀的照片，所以如果發現網站上展示的都是圖庫照片、非專業拍攝的照片或隨機圖片，就應該非常小心。

康乃爾大學酒店管理學院教授戴夫（Chekitan S. Dev）也表示，旅客應該進行一些反向搜尋，以確保照片反映真實情況：像是在有關酒店的評論或文章中尋找照片，以印證在官網上看到的內容是否屬實。

太優惠的價格

米里安教授也提到，如果在網上看到有酒店的價格比附近的其他住宿便宜很多，他會詢問原因，並確認是否會有一些如WiFi、停車或其他設施的隱藏費用。

他表示，低價可能帶來陷阱或隱藏的風險，像是差勁的服務或陳舊的設備，或是代表酒店位於犯罪率較高的社區。

戴夫教授也建議不要住在這樣的區域，但如果無法避免，一定要確認酒店有完善的安全措施：檢查出入口是否有嚴格的管制、是否有全天候的保全人員、電梯是否需要房間鑰匙才能進入樓層。

簡陋的大廳

米里安教授提醒，請務必在一走進酒店時就開始檢查， 如果大廳凌亂、有太多空氣清新劑的氣味，或有明顯的維修問題，可能意味著整間酒店都品質不佳，包含各個客房。

卡拉布蘭教授也表示，可以大廳廁所作為衡量其他地方的標準：如果公用廁所不乾淨，那表示他們不關心酒店環境。

與酒店的服務人員互動

戴夫教授建議，可以在訂房前嘗試打電話給酒店，以評估員工的專業性、回應速度和專業知識。

他說，如果需要花很多時間等待或經歷複雜的轉接流程才能與服務人員通話，或是酒店員工態度不佳，那就不是好預兆。

巴瑞也說，如果在到達酒店後經歷過長的等待時間，或是在通報設備故障後酒店不積極處理，那也可能表示你選錯了住的地方。

骯髒的房間

最後，戴夫教授提醒，如果住到的房間有陳舊的傢俱、打不開的電燈、無法調節溫度或嘈雜的空調，客人可以要求換房。

卡拉布蘭教授則說，不乾淨的環境和陳舊的傢俱和電視機是不好的跡象，但在這時候再放棄住宿可能就太遲了，所以一定要確認取消預訂和退還住宿費用的相關政策。