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可負擔、無壓力 參考這些居家度假好點子

編譯周靜芝 / 即時報導
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Image by cottonbro studio from Pexels
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雖然旅遊業已完全擺脫疫情因素全面復甦，但居家度假依然很受歡迎。根據谷歌（Google）的資料顯示，居家度假的搜尋量是2020年以來的第二高點。

春季也是計畫居家度假的好時機，許多酒店和水療中心會為當地人提供淡季折扣，如果預訂的是周間住宿，優惠更多。以下是雅虎Creator網站提供的一些居家度假的好點子。

什麼是居家度假？

居家度假是指就近或甚至宅在家的假期，不同的人會有不同的理想居家假期。與其利用休假日來處理家中雜務，居家度假可能包括在陽台上用餐、在後院搭起帳篷烤肉或觀賞電影，或只是在床上吃早餐然後敷個面膜。

居家度假也可以是在居住的城市或容易到達的目的地度假，可預定在豪華酒店過夜，享受其設施，例如在度假村的泳池休憩、到水療中心放鬆身心或使用蒸氣室和桑拿，或是騎腳踏車探索周遭美景。

居家度假的構想

需要一些靈感來規畫居家假期行程嗎？以下是一些可以在多數城市實現的居家度假點子：

- 參加釀酒廠或葡萄酒莊之旅。

- 報名參加美食之旅，品嚐各式餐廳美食。

- 參加體育活動。小聯盟棒球場尤其有趣，愛阿華州達文波特（Davenport）的 Modern Woodmen Park有摩天輪；弗里斯科流浪者隊（Frisco RoughRiders）球迷可以慵懶地在河濱觀賞球賽。

- 報名參加歷史導覽。可向當地歷史學會查詢，可能有免費的語音步行導覽。

- 在當地飯店預約水療療程，在泳池邊享用午餐。

- 在當地飯店享受下午茶。

- 參加課程。從插花到壽司製作，許多在地精品店與餐廳都提供才藝課程，可學習新技能。

- 參加音樂會。查看所在城市的活動行程，公園或公共廣場常有免費的音樂會。

- 報名參加當地的烹飪或烘焙課程，學習新手藝，如製作美味披薩、法式糕點，或是烹煮多道菜餚。

- 去健行或騎自行車。

- 逛逛當地農夫市集或二手市集。

- 搭乘火車或開車兜風。搭乘火車或汽車探索所在城市或州的觀景路線。可選擇一條以迷人景色著稱的路線，並帶上野餐，讓旅途更加愉快。

疫情 愛阿華州 雅虎

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