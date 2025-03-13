達美航空旅客可吃到Shake Shack 漢堡…但有2條件

達美航空的乘客將可在3萬5000英尺高空享用令人垂涎的Shake Shake漢堡。路透

更多達美航空 的乘客將可在3萬5000英尺高空享用令人垂涎的Shake Shack 漢堡。

自去年12月起，兩家公司協議為從波士頓 出發的頭等艙旅客提供起司漢堡，內容為安格斯牛肉餅加起司，夾在烤過的馬鈴薯麵包內；旅客可以自訂番茄、生菜和醬料，還配上沙拉、薯片與巧克力蛋糕。

每日郵報報導，現在這項服務正計畫擴展至更多乘客，從亞特蘭大、洛杉磯、紐約拉瓜地亞與西雅圖機場出發的部分航班，也將提供同樣產品；不過，需符合兩個條件：漢堡只在飛行距離超過900英里的航班上提供，且只有頭等艙旅客才能享用。

達美航空機上服務董事總經理拉斯特（Stephanie Laster）表示，自12月推出以來，在波士頓出發的航班上提供了1萬多個漢堡，顧客對Shake Shack的體驗大加讚賞；這是該公司與顧客熟知和喜愛品牌合作的一部分，同時繼續提升機上體驗。

旅客必須在航班起飛前「預選」餐點。頭等艙旅客在飛機起飛前一周可在達美航空應用程式或網站選擇漢堡，也可在航班起飛前24小時更改訂單；未在出發前一天選擇漢堡的旅客將無法享用。

Reddit網友對這項機上漢堡餐有不同的反應。一人諷刺地說，沒有什麼比重新加熱的速食漢堡更奢侈了。另一位表示，Shake Shack漢堡看起來，比他最近在飛機上吃到的糊狀奶醬雞肉好太多了。

達美航空已與數十家公司合作，為乘客提供機上餐點與零食，例如Biscoff餅乾、SunChips穀片和88 Acres燕麥棒；其他900英里以上的航班，還有雞肉沙拉三明治、水果起司盤及零食。

雖然在餐廳享用漢堡或許很吸引人，但研究顯示，搭機乘客在空中不一定有同樣的愉悅感。根據漢莎航空（Lufthansa）委託的一項研究，身體在飛行時對鹽的味覺會降低20%至30%；結果顯示，近70%乘客在飛機上味覺能力會減弱。

負責研究的組織Artemis稱，因此當人們在指責航空公司的食物平淡無味時，或許不盡公平。