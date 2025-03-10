我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南華早報：川普最快下月訪中 與習近平會面

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

獨自旅行成趨勢 亞洲這古文明國家最受青睞

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
印度還是現代世界七大奇蹟之一泰姬瑪哈陵(Taj Mahal)的所在地。Image by Volker Glätsch from Pixabay
印度還是現代世界七大奇蹟之一泰姬瑪哈陵(Taj Mahal)的所在地。Image by Volker Glätsch from Pixabay

獨自一人旅行目前仍是受歡迎的趨勢；私人豪華旅行社Kensington日前就推出一份新報告，對2025年最適合獨自旅行國家排名。Kensington的排名是參考了，從2024年客戶數據以及兩項由Opinium Research和Dig Insight兩家調查機構所進行調查中「富裕」旅客身上的發現排名而成的。

根據報告，獨自旅行的遊客數量在疫情爆發後大幅下降，但目前已經開始回升，並預計將會在未來幾年繼續成長。

「我們看到對融合了文化深度、精神體驗和無與倫比熱情好客的沉浸式和個性化體驗的壓倒性偏好，」Kensington行銷和外部銷售資深副總裁卡馬特(Matt Cammaert)告訴CNBC Make It說道；調查還發現，76%的旅客對未來三年獨自出國旅行持非常或比較開放的態度。

但與慶生或家族團聚等個人以外的生活上里程碑有相關的旅行次數，則是在減少，並被動機更私人且內在的旅行所取代。

Kensington在一份與CNBC Make It分享的新聞稿中表示：「獨行的旅行者越來越常選擇具有深厚文化意義和獨特景觀的目的地。」

超過73%的受訪者表示，他們未來旅行的主要目的是享受，近50%的受訪者表示，這次的旅行是為了「實現夢想或完成人生清單上的一個目的地」。

根據使用者數據，Kensington名單上前十名的國家，都是旅遊者最想要去的國家。

印度和泰國等國家因為其悠久的歷史和文化而名列前茅；澳洲、紐西蘭和冰島等國家則因為離北美較遠，被認為是「特別孤立」的地方。

卡馬特解釋，美國或北美其他國家都沒有上榜，是因為雖然遊客對北美國家公園的興趣有增加，但仍尚未增加到Kensington認定的國際需求水準。「我們的顧客偏好出國旅遊，但不到表他們不會在國內旅遊，」他補充道，「我想他們只是用不同的方式來進行國內旅遊。」

2025年獨旅首選：印度

「我們在印度看到他們提供了世界一流的住宿，並以健康休閒和豐富的歷史傳統而聞名，」卡馬特指出。

印度還是現代世界七大奇蹟之一泰姬瑪哈陵(Taj Mahal)的所在地；泰姬瑪哈陵在1983年被聯合國教科文組織列為世界遺產。

Kensington全球前十大旅客最想去的國家為：

1. 印度

2. 義大利

3. 日本

4. 埃及

5. 泰國

6. 澳洲

7. 西班牙

8. 冰島

9. 法國

10. 紐西蘭

印度 澳洲 冰島

上一則

實測5種義式番茄醬 廚師：超市這常見品牌是首選

下一則

這7件事「降級」 退休生活會更快樂

延伸閱讀

光害嚴重 黑暗夜空迅速消失 8成北美人看不到銀河

光害嚴重 黑暗夜空迅速消失 8成北美人看不到銀河
川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱

川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱
川普國會演說提對等關稅如期上路 點名歐盟、印度、南韓

川普國會演說提對等關稅如期上路 點名歐盟、印度、南韓
不滿電影放映前廣告25分鐘 印度31歲律師告贏戲院獲賠

不滿電影放映前廣告25分鐘 印度31歲律師告贏戲院獲賠

熱門新聞

洗碗機。Image by Devilishly Good from Pexels

洗碗機達人：5件絕不會做的事

2025-03-07 09:12
Image by Tima Miroshnichenko from Pexels

他們脫貧之道：不浪費錢在這8件事

2025-03-05 11:28
一項令人震驚的新研究發現，安全港個人退休計劃(Safe Harbor IRA)帳戶持有人可能會因隱藏費用和報酬偏低而失去一生的積蓄。(圖／123RF)

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

2025-03-06 12:35
示意圖。Image by SHVETS production from Pexels

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

2025-03-04 12:32
蘋果AirTag。圖取自Amazon.com

少見超低價…蘋果AirTag 4個70元

2025-03-04 11:24
好市多。(美聯社)

粉絲曝好市多貝果有個問題 但這正是它的優點

2025-03-03 09:46

超人氣

更多 >
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡
報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩

報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州
國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」

國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」