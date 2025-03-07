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搭美鐵長途臥鋪車 她慶幸自己帶上這些東西

編譯周靜芝 / 即時報導
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美鐵（Amtrak）。美聯社
美鐵（Amtrak）。美聯社

當內幕新聞（Insider）撰稿人莫莉·艾倫（Molly Allen）為她16小時的美鐵（Amtrak）之旅預訂臥舖車廂時，她選擇了空間最小的roomette。

考慮到不會有太大的空間來放行李，她帶了一個附輪子的行李袋以及一個迷你行李箱。她把在車上所需的東西都裝在較小的袋子裡，包括零食、娛樂設備、盥洗用品與睡衣。以下是艾倫慶幸她在搭長途列車時所帶上這些物品：

1. 許多零食

艾倫表示，火車上的食物還不錯，但她不太吃晚餐，所以就吃了她帶的零食。她在火車上沒有把所有帶的東西都吃完，但這些零食大有幫助，讓她不用在餐車花錢。

2. 消毒濕巾

艾倫進入臥舖車廂後，感覺空間很乾淨；但她說，為了讓自己安心，她很高興帶了一包消毒濕巾。清潔扶手、門把，以及服務人員呼叫按鈕和溫度調節器等常會接觸的物品，讓她感覺更舒適。

3. 水瓶

雖然房間附有兩個小的瓶裝水，也可向服務人員要更多的水，但艾倫帶了可重複使用的溫水瓶。她說，同一節車廂內就有加水設備，比起一再向忙碌的服務人員要水，自己取水更方便。

4. 卸妝濕巾

艾倫的臥鋪沒有獨立衛浴，但幾步之遙就有一間廁所，淋浴空間則在下層的車廂。因此她很高興帶了卸妝的濕巾在睡前使用，艾倫說，公共廁所空間有限，在狹窄的洗手台洗臉，應該不會很愉快。

5. 自己的毯子

美鐵為每個臥舖提供一張毛毯，但艾倫從家裡多帶了一條。她說，能在旅途中有家的感覺真好；此外有兩條毯子，可以睡得更溫暖、舒適。

6. 書與下載的電視節目

有些美鐵列車沒有WiFi，且根據她的經驗，手機訊號在途中大部分時間也都不穩定。艾倫說，雖然她花了很多時間與其他旅客交談，但很慶幸帶了一本書，可以在休息時閱讀，還先下載了幾集最喜愛的節目，可在睡前觀賞。

7. 精油與香氛噴霧

這是艾倫第一次搭美鐵旅行，所以不知會發生什麼。由於她在旅行時偶爾會感到焦慮，所以帶了一些能放鬆身心的大麻二酚精油以及香氛噴霧，以便必要時能擁有一個平靜的空間。

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