遊遍109個國家 德州這城市最讓他驚艷

德州達拉斯。圖：pixabay

INSIDER撰稿人尤格(Ash Jurberg)曾遊歷過六大洲的109個國家，但他最近期一次的達拉斯(Dallas)旅行，卻讓這位資深的旅行家深感震驚。

儘管尤格在此之前，早已訪問過德州 幾十次，可他一直只把達拉斯視為一個商業中心和一個中轉站。

但當他這次在秋天造訪時，覺得達拉斯與巴黎和柏林等歐洲知名城市不相上下，而這都要歸功於達拉斯所富有的創意餐廳、世界一流的博物館和各種各樣的當地活動。

更令尤格讚不絕口的，是他能在陽光明媚的氣候中享受這一切；尤格指出，達拉斯是個非常適合戶外探索和在屋頂酒吧休息，且在達拉斯在藝術、美食和氛圍方面可以與許多國際城市相媲美。

美國最大城市藝術區

當提到達拉斯，藝術通常不是大家先想到的東西，但德州這座城市，其實有著美國最大的城市藝術區。

這藝術區由各眾多畫廊和展覽館所組成，在達拉斯市中心佔地68英畝，提供遊客各種可看可做的事。

尤格尤其推薦「深榆區」(Deep Ellum)，大讚這裡的街頭藝術可比他家鄉墨爾本所看到的任何藝術相媲美；而達拉斯的「主教藝術區」(Bishop Arts District)則是另一個讓人驚喜的地方，充滿了舊貨店、繁忙的咖啡館和週末市場。

前所未有的博物館體驗

尤格坦承，自己出遊時其實並不愛參觀博物館，雖然他參觀過109個國家中數百座博物館，這些博物館最後都給人大同小異的感覺。

但是，達拉斯的「佩洛特自然科學博物館」(Perot Museum of Nature and Science)卻找得了一種讓尤格重新對博物館感興趣的方法。

尤格最愛的是一項名為Thursdays on Tap的活動，為21歲以上成年人提供的下班活動，將科學與社交結合在一起，讓你可以在參觀博物館的同時，享受音樂、飲品和美食。

這活動讓人感覺像是和朋友在晚間出遊，而非是參觀博物館；一個像尤格這樣資深旅遊者都少有的體驗。

出乎預料的餐飲環境

尤格還在達拉斯發現了許多美食和飲料；其中一間名為Mexican Sugar的拉丁風味餐廳，提供獨特、融合了傳統和現代墨西哥 美食；而讓尤格讚不絕口，是餐廳的私人龍舌蘭品嚐體驗。

而當地的碳烤也讓尤格印象深刻；尤格曾花過不少時間，在奧斯汀品嚐過他認為是全國最棒的燒烤，但達拉斯的Pecan Lodge，卻讓尤格懷疑自己的經驗。