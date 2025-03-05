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搭火車遊阿拉斯加 11天探索兩座國家公園

編譯周靜芝 / 即時報導
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示意圖。Image by mariocus from Pixabay
示意圖。Image by mariocus from Pixabay

火車旅行可說是既經典又令人懷念的交通工具，可在舒適的車廂中移動數百英里，同時欣賞沿途迷人風光。在美國，沒有一處風景比阿拉斯加更遼闊、更原始，而阿拉斯加也是歷史悠久的阿拉斯加鐵路的根據地。

Railbookers是家專門為旅客規劃火車行程的公司，提供長達11天的「阿拉斯加鐵路南行大冒險」(Grand Alaska Adventure with Alaska Railroad Southbound)。它穿越阿拉斯加州一些最壯麗景色，包括參觀基奈峽灣（Kenai Fjords）國家公園與德納利（Denali）國家公園和保留區。每人費用從3689元起，包含九晚飯店住宿與七餐（兩份早餐、三份午餐和兩份晚餐）。

旅程從阿拉斯加費爾班克斯 (Fairbanks) 開始，經過兩天的城市探索後，火車向南駛向德納利國家公園和保留區。在這裡，旅客有機會在公園過夜，並在導遊的帶領下參觀「彩色觀景點」(Polychrome Overlook) 等地標，這裡以多彩的地理景觀及有灰熊、駝鹿與馴鹿現蹤而聞名。

從德納利繼續上路，火車逕直向南駛過塔基特納（Talkeetna）小鎮，該鎮以眺望麥金利山（Mount McKinley，又名德納利山）而聞名。遊畢塔基特納後，旅客接著將前往安克拉治（Anchorage），在導遊帶領下飽覽該州最大的城市。

下一站是阿拉斯加的史華德（Seward），這裡是通往基奈峽灣國家公園的門戶。在史華德停留一天後，旅客可探索基奈峽灣的所有景點，包括沿海雨林、冰川以及海鸚、海豹與鯨魚等野生動物。傍晚時分，火車駛回安克拉治，也意味旅程已近尾聲。

這趟火車之旅最棒的是，當透過Railbookers訂位時，他們將使用阿拉斯加鐵路的「金星服務」（GoldStar Service）車廂，其中包括玻璃圓頂車廂的豪華座位，以及可從露天觀景平台360度欣賞絕佳景色。「金星服務」還提供使用當地食材製作的餐點以及兩杯酒精飲料。如果想反向而行（北上並在費爾班克斯結束旅程），可選擇Railbookers的「阿拉斯加鐵路北向大冒險」。

阿拉斯加州 冰川

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