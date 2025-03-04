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加勒比海這座小島有何魅力 讓威廉、凱特二度重遊

編譯廖振堯／即時報導
示意圖。Image by Darren Lawrence from Pixabay
示意圖。Image by Darren Lawrence from Pixabay

說到度假勝地，每個人的夢想去處各有不同，不過加勒比海的一座小島卻不約而同受到皇室成員的青睞。馬斯蒂克島(Mustique)究竟有何迷人之處，讓威廉王子多次回訪呢？

據報導，威廉王子、凱特王妃和他們的三個孩子近日在寒假期間前往馬斯蒂克島，他們的許多家庭成員也都去過，包括瑪格麗特公主(Princess Margaret，英女王伊麗莎白二世之妹)。

為何選在這個看似偏遠的小島？主要是這裡可以安心放鬆。英王室傳記作家蘇厄德(Ingrid Seward)表示，凱特王妃對孩子們的隱私非常敏感，因此度假地點的選擇不多…當王室成員或高級貴賓入住時，馬斯蒂克島上空會設立禁飛區，確保沒有無人機非法偷拍照片。

除此之外，這個島嶼也是座原始的天堂，給人逃離塵世、體驗冒險的感覺。馬斯蒂克島是聖文森及格瑞那丁(St. Vincent & The Grenadines)的32個島嶼之一，不過是由馬斯蒂克公司(The Mustique Company)私人擁有並經營的。佔地1400英畝的島上有1間飯店、80多間度假別墅，擁有多種建築風格，包括加勒比、托斯卡尼、巴厘島、法國城堡、當代、摩洛哥等等，每棟屋子都配有專門工作人員來滿足各種需求；島上則提供浮潛、自由潛水、網球、足球、板球、騎馬、瑜珈、遊戲夜、健身房、水療中心等活動。

皇室成員精挑細選喜歡的住宿地點，蘇厄德稱「大多數非常昂貴的別墅都遠離幹道，但離其他設施很近。海灘通常沒人，連躺椅都看不到。」不過威廉王子和凱特王妃似乎不是整天坐在別墅裡的人——尤其是帶著三個孩子的時候。據太陽報(The Sun)報導，夫婦倆會和孩子們一起打網球、浮潛，然後去島上唯一的飯店小酌。

這等享受並不限於皇室成員，民眾可以透過小島租售公司「Vladi Private Islands」或提供自己獨家房源的「Isle Blue」預訂別墅，前者每周房費從5000元到15萬元不等，也可以透過mustique-island.com直接預訂。如果花費金額足夠，還可以要求服務人員稱呼您島上的國王或女王。

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