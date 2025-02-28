搭機讓幼兒坐腿上不違法 專家點出潛在風險

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達美航空 17日一班飛往多倫多的飛機，在降落時上下翻覆，讓抱緊幼童變得十分困難，也凸顯了讓年幼兒童坐在成人腿上搭飛機的潛在危險。

當局並未透露在這起事故中受傷的18個月大嬰孩，事發當下是否是坐在父母的腿上；在這起飛安事故中受傷的21人目前以全員出院，但之前的飛安事故中，的確有兒童不幸喪命的紀錄。

儘管近期飛安事故頻傳，但其實飛安事故是很少見的，但坐在父母腿上的兒童，的確容易在飛機遇到亂流時受傷。

專家也一致認同，2歲以下的兒童搭乘飛機時，有自己的座位並坐在核准的汽車座椅上會更安全；但嬰兒仍被允許由父母報在懷裡旅行，所以還是有父母無視風險這樣做。

「最可悲的是，大多數帶著孩子旅行的家庭認為，只要是被允許的情況，就是安全的，」前空服員布朗(Jan Brown)表示。

專家建議

全國運輸安全委員會(National Transportation Safety Board，NTSB)與加拿大 的NTSB長期以來都建議，幼兒搭乘飛機時，只能使用核准的汽車座椅，好確保安全。聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)也建議使用汽車座椅，但並未強制要求。

美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)和多數航空貿易團體與工會，也都支持要求幼兒飛行時需乘坐核准汽車座椅。

「當你有了年幼孩子時，我們都經歷過類似的情況。你沒有很多閒錢，並想盡辦法要省錢。所以，如果能避免購買額外座位，這樣做是完全可以理解的，」NTSB成員查普曼(Tom Chapman)表示，「民眾只是沒有意識到，不購買額外座位且適當約束他們，會上孩子面臨多大的風險。」

讓孩子坐在自己的座位上，不僅更安全，父母也無需在數小時的飛行時間內，努力抱緊動來動去的嬰兒，讓旅程變得更加愉悅。

不強制要求之原因

FAA根據一項在1990年代所進行的一項研究，為不要求家庭給2歲以下兒童購買機位找理由。

其理由是，如果家庭必須給小孩購買額外機票 ，那更多人可能會選擇開車出行而不是搭飛機；且因為開車比坐飛機風險更大，這意味著，如果要求搭配汽車座椅並單獨買票的話，命喪車禍的兒童會比在飛機上獲救的兒童要多。

查普曼認為這邏輯有點牽強，並應該要重新審視這項結果，特別是考慮到如今的機票價格，已經相對便宜了許多。