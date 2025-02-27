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401(K)百萬富翁人數創新高 他們是這樣做到的

費城機場新建貴賓室 大型電玩、啤酒吧進駐

編譯周靜芝 / 即時報導
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示意圖。圖：pixabay
示意圖。圖：pixabay

費城為搭機旅客提供了全新的體驗。當地國際機場是美國航空的樞紐，也是邊疆航空的重點城市，最近新開設的大通（Chase）銀行貴賓室Sapphire Lounge by The Club，佔地2萬平方英尺，位於D、E航廈間，以在地美食為特色，包括費城起司牛肉三明治、啤酒吧，以及由藝術家伯恩斯（James Burns）所設計的壁畫。

雅虎生活網站報導，貴賓室還設有復古的大型電玩機台，以及多部大螢幕電視供玩遊戲等有趣的元素，並設有從個人淋浴間到安靜休息區等傳統設施；家庭旅客可使用獨立的兒童遊樂區。

大通銀行特定持卡人（包括Sapphire Reserve卡）可免費使用該貴賓室，持有Priority Pass的非持卡人只需付75元即可使用；大通銀行在其官網提供了完整的說明。

費城國際機場執行長薩伊德（Atif Saeed）在聲明中表示，自大通銀行Sapphire貴賓室宣布啟用以來，他們知道旅客一定會喜歡這個在設計與服務上對費城致敬的空間。

據機場資料顯示，2024年有超過3080萬名旅客進出費城國際機場，較2023年成長9.8%。

除了美航與邊疆航空，還有愛爾蘭航空、加拿大航空、阿拉斯加、達美、捷藍、西南、精神與聯合航空在該機場提供營運服務。

大通之外，其他銀行也接踵開設新的貴賓室，第一資本（Capital One）日前在拉斯維加斯的麥卡倫（Harry Reid）國際機場打造了全新的貴賓室，彰顯拉斯維加斯的特殊元素，包括當地藝術家作品、個人工作空間、客製的陶器等。

去年，美國運通也在亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜（Hartsfield-Jackson）國際機場開設了面積達2.6萬平方英尺的貴賓室，內有一棵50年的橄欖樹，以及超過 4000英尺的戶外陽台，將大自然引入室內。

費城 亞特蘭大 雅虎

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