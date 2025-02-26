我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保證中國不侵台？ 川普：不會回答這問題

想降低血壓 多吃這4種水果就對了

機場假計程車騙案頻傳 她搭25分鐘被索275元

編譯莊瑞萌／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
過去3年來，紐約各大機場發生假計程車攬客導致乘客被騙的案例增加1倍以上，儘管相關單位事後出面宣傳或取締，但成效仍不彰。美聯社
過去3年來，紐約各大機場發生假計程車攬客導致乘客被騙的案例增加1倍以上，儘管相關單位事後出面宣傳或取締，但成效仍不彰。美聯社

過去3年來，紐約各大機場發生假計程車攬客導致乘客被騙的案例增加1倍以上，儘管相關單位事後出面宣傳或取締，但成效仍不彰。

據每日郵報(DailyMail.com)報導，「拉客計程車」是指沒有執照的司機在機場主動接近沒有防備心的旅客，並假借提供比官方計程車更便宜的車資作為誘因，在拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)與甘迺迪(JFK)等機場，這類案件層出不窮，件數呈現爆炸性成長。據紐約港務局(New York Port Authority)數據，自2022年以來，紐約機場因「拉客計程車」而開出的法庭傳票數量大幅成長110%。

對此，航空公司與機場當局則張貼告示，提醒旅客僅使用官方計程車候車區或諸如Uber與Lyft等應用程式(App)，但問題依然持續擴大。「我們已致力打擊機場非法計程車攬客行為，」港務局發言人說。「我們與紐約檢察官合作，確保違規者面臨高額罰款，並與計程車暨禮車管理局(Taxi & Limousine Commission)合作，加強相關措施。」

儘管已安排便衣警察巡查、限制停車及扣押無人看管的車輛等執法手段，問題仍然存在。對此，港務局表示，近期已在甘迺迪、紐瓦克及拉瓜迪亞機場三大機場展開一項資訊宣導活動，希望提高旅客對「非法攬客」計程車騙局的警覺及確保旅客安全。另外，甘迺迪機場的計程車候車區(Taxi Hold)也試行一項新措施，鼓勵計程車司機主動檢舉未經授權的車輛，為杜絕非法攬客增加另一道防護。

溫菲爾德(Sophie Winfield)最近在臉書上透露，自己在蜜月前往紐約時，就在甘迺迪國際機場遇到一起計程車詐騙案，讓她在不知情的情況下被騙。

經過長達20小時的旅行後，她在機場外等候黃牌計程車的隊伍入口處，被一名「看起來相當正式」的男子攔下。「他告訴我們，這裡的計程車隊伍只前往皇后區布朗士區，並表示我們應該到對面馬路的另一條隊伍去搭車，」她寫道。「我們堅持要搭乘黃牌計程車，結果那名男子態度變得很強硬，把我們帶到一輛車旁，並保證他的車和其他車一樣使用跳表計費。」

因為旅途勞累，她最後還是上了車，經過25分鐘到達飯店，司機竟然要收275元車資，在一番令人不愉快的交涉後，才降為150元。「我們期待的蜜月一開始絕對不是這樣子！」她在貼文最後寫道。

布朗士 皇后區

上一則

急診醫生告誡6危險行為 雪地穿布希鞋是其一

延伸閱讀

不想再丟行李？這些「不靠譜」的機場一定要小心

不想再丟行李？這些「不靠譜」的機場一定要小心
快看世界／空中飛人注意 這些機場容易丟行李

快看世界／空中飛人注意 這些機場容易丟行李
巴基斯坦瓜達爾機場蓋完未用 一帶一路工程淪蚊子館

巴基斯坦瓜達爾機場蓋完未用 一帶一路工程淪蚊子館
以色列3輛巴士爆炸 內唐亞胡下令加強約旦河西岸反恐

以色列3輛巴士爆炸 內唐亞胡下令加強約旦河西岸反恐

熱門新聞

白飯示意圖。記者任義宇／翻攝

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

2025-02-21 09:48
好市多(Costco)是糕餅零食天堂，商品選擇眾多。(美聯社)

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

2025-02-19 09:45
網友分享好市多網紅可頌吐司。（取材自小紅書@Sissi）

網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法

2025-02-22 19:21
網友分享花椰菜烹煮技巧。下廚示意圖。（取材自pexels.com@On Shot）

花椰菜這麼做比肉還香 一道簡單食譜加了蛋更營養

2025-02-21 19:28
好市多(Costco)。(美聯社)

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

2025-02-25 09:34
早餐。Image by StockSnap from Pixabay

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

2025-02-17 12:26

超人氣

更多 >
男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議
酪梨會傷人？六件日常事物看似無害 卻可能讓人進醫院

酪梨會傷人？六件日常事物看似無害 卻可能讓人進醫院