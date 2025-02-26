機場假計程車騙案頻傳 她搭25分鐘被索275元

過去3年來，紐約各大機場發生假計程車攬客導致乘客被騙的案例增加1倍以上，儘管相關單位事後出面宣傳或取締，但成效仍不彰。美聯社

過去3年來，紐約各大機場發生假計程車攬客導致乘客被騙的案例增加1倍以上，儘管相關單位事後出面宣傳或取締，但成效仍不彰。

據每日郵報(DailyMail.com)報導，「拉客計程車」是指沒有執照的司機在機場主動接近沒有防備心的旅客，並假借提供比官方計程車更便宜的車資作為誘因，在拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)與甘迺迪(JFK)等機場，這類案件層出不窮，件數呈現爆炸性成長。據紐約港務局(New York Port Authority)數據，自2022年以來，紐約機場因「拉客計程車」而開出的法庭傳票數量大幅成長110%。

對此，航空公司與機場當局則張貼告示，提醒旅客僅使用官方計程車候車區或諸如Uber與Lyft等應用程式(App)，但問題依然持續擴大。「我們已致力打擊機場非法計程車攬客行為，」港務局發言人說。「我們與紐約檢察官合作，確保違規者面臨高額罰款，並與計程車暨禮車管理局(Taxi & Limousine Commission)合作，加強相關措施。」

儘管已安排便衣警察巡查、限制停車及扣押無人看管的車輛等執法手段，問題仍然存在。對此，港務局表示，近期已在甘迺迪、紐瓦克及拉瓜迪亞機場三大機場展開一項資訊宣導活動，希望提高旅客對「非法攬客」計程車騙局的警覺及確保旅客安全。另外，甘迺迪機場的計程車候車區(Taxi Hold)也試行一項新措施，鼓勵計程車司機主動檢舉未經授權的車輛，為杜絕非法攬客增加另一道防護。

溫菲爾德(Sophie Winfield)最近在臉書上透露，自己在蜜月前往紐約時，就在甘迺迪國際機場遇到一起計程車詐騙案，讓她在不知情的情況下被騙。

經過長達20小時的旅行後，她在機場外等候黃牌計程車的隊伍入口處，被一名「看起來相當正式」的男子攔下。「他告訴我們，這裡的計程車隊伍只前往皇后區 和布朗士 區，並表示我們應該到對面馬路的另一條隊伍去搭車，」她寫道。「我們堅持要搭乘黃牌計程車，結果那名男子態度變得很強硬，把我們帶到一輛車旁，並保證他的車和其他車一樣使用跳表計費。」

因為旅途勞累，她最後還是上了車，經過25分鐘到達飯店，司機竟然要收275元車資，在一番令人不愉快的交涉後，才降為150元。「我們期待的蜜月一開始絕對不是這樣子！」她在貼文最後寫道。