嚮往義大利魅力「鞋跟區」 今夏新闢紐約直飛航線

義大利南部的普利亞（Puglia）海灘。Image by Gianni Crestani from Pixabay

義大利 南部的普利亞（Puglia）是許多旅客嚮往的美麗觀光 勝地，也是該國靴子般地圖上著名的「鞋跟區」；白色沙灘、清澈見底的海水與高低起伏的海灣，展現出無可抗拒的地中海魅力。

旅遊美食網站Time Out報導，義大利勒奧斯（Neos）航空公司近日宣布推出首條往返於普利亞首府巴里卡羅爾蒂瓦（Bari Karol Wojtyla）機場與紐約甘迺迪機場的直飛航線。該航班將於6月3日首航，並營運至10月15日。目前的轉機航班於每周二下午4點從紐約市出發，第二天早上8點左右抵達巴里；巴里飛紐約航班，僅周三營運。

普利亞地區首長埃米利亞諾（Michele Emiliano）表示，紐約-巴里不只是一條空中航線，更是普利亞與世界擁抱，將傳統、感情、文化遺產與機會連結的橋樑，尤其是許多義裔美國人都以家族來自普利亞為榮。

長期以來，普利亞地區的城市因羅馬、米蘭、佛羅倫斯和威尼斯等知名景點而遭忽視，但有「義大利麵包籃」之稱的該地區，提供了優質的食物、世界最好的葡萄酒，以及發思古幽情的歷史遺跡。這也就不難理解，紐約時報 曾在2019年，將普利亞列入該年52個必去之地名單。

新航線將由波音787-9飛機提供服務，共有255個座位。預訂機票可至www.neosair.it/en/destinations/travels-italia/travels-bari。