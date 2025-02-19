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機上後座乘客腳頻頻伸過來 他用這招反制引發熱議

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網紅Cam Casey日前搭飛機時，後座乘客把腳伸過他的位置，他在對方腳上淋水，引發網友討論。(翻攝Cam Casey Facebook)
網紅Cam Casey日前搭飛機時，後座乘客把腳伸過他的位置，他在對方腳上淋水，引發網友討論。(翻攝Cam Casey Facebook)

網紅凱西（Cam Casey）日前搭機時，他後座的乘客將只穿夾腳拖的腳伸過他的座位下方，放在凱西放腳的地方；凱西決定給這位乘客一些教訓，灑水在那人的腳上，他的做法引發正反意見的網友論戰，有人認為灑水也是錯的行為，但更多人覺得水已經很客氣，應該用咖啡或牛奶。

紐約郵報（New York Post）報導，凱西日前搭機時遇到後座乘客把只穿夾腳拖的腳伸過他的位置，放在他座位下方，他把過程拍下，影片被網友瘋傳。

凱西在影片中說，這實在太噁心了；為了給那位乘客一點「即時的報應」，凱西打開一瓶水，倒了一些在對方的腳上，那雙腳淋到水後立刻退回自己座位。

凱西的影片引發正反意見網友討論，有人認為對方的行為不對，但凱西的行為也是錯的，另一人說為什麼不先有禮貌地請對方把腳拿開，直接淋水不好。

更多網友支持凱西的行為，有人說用水已經很客氣了，如果是他會用咖啡或巧克力牛奶，還有人說會假裝打噴嚏後再灑一點點水，這樣讓對方更震撼，也有人說要吐口水在對方腳上，或是故意失手把一個很重的水瓶掉在地上，然後大聲說「唉呀」。

凱西不是唯一在飛機上遇到這種乘客的人。一位女子去年也在飛機上遇到後座乘客把腳伸過她的座位，放在她的腳邊，讓她上網發文求助，問網友遇到這種狀況大家會怎麼做，有人說自己會故意大力踩下，然後假裝是不小心的，還有網友打趣說她可以轉頭跟對方說「我想我們還沒有熟到可以碰腳調情」。

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