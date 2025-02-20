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規畫2025旅遊 掌握各地最省錢時段

編譯徐薏茹／即時報導
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阿拉斯加郵輪之旅。Image by Sabrinai from Pixabay
阿拉斯加郵輪之旅。Image by Sabrinai from Pixabay

儘管2024年通貨膨脹已經緩解，但物價仍比幾年前還高，包括旅遊費用，現在無論是想要來趟畢生難忘的旅行，或是一次悠閒的周末度假，尋找優惠都是能省下大筆錢的重要技能。

以下是個人理財網站GOBankingRates整理出各地區在2025年最划算的旅遊時段。

地中海地區

10月中至3月底是前往地中海旅遊最便宜的時期，但12月的假期除外。不過此時為淡季的原因是天氣，這一期間的地中海可能又濕又冷。

根據Collette Travel Services，如果仍想在天氣溫和且人潮不多時造訪地中海，折衷的選擇是在3-4月或10-11月前往。

北歐

北歐的淡季是冬天12月至3月，但有些例外情況。

由於聖誕市集與其他節慶，歐洲冬季期間的假期仍相當熱鬧，而冰島和挪威等國家在冬季因為熱門的極光旅行，遊客反而會增加。但若是貨比三家，還是能夠找到平價的旅遊時段。

如果不一定要找超低價優惠，平季前往北歐也是不錯的選擇。Ker & Downey報導，依據要去的目的地，4-5月和9-10月的遊客較少，還能欣賞到各種美麗的自然景色。

澳洲、紐西蘭

澳洲和紐西蘭的旅遊旺季是夏季，也就是北半球的冬季，反之，最便宜的旅遊時段是當地的冬季，也就是美國的夏季。

不過，除非你熱愛滑雪，否則可能必須面對較為糟糕的天氣，澳洲、紐西蘭地區與地中海和其他目的地類似，最佳的旅遊時間通常是淡季，此時的價格較低、遊客較少。在紐、澳地區，平季通常為3月至 5月，以及9月至11 月。

阿拉斯加郵輪之旅

若是計畫搭乘郵輪前往阿拉斯加，可以選擇的季節通常較短，傳統上為5月至9月，不過近幾年郵輪公司已經將航程從4月延長至10月。

最便宜的郵輪旅程通常為季初和季末，但要考量的是白日時間較短，天氣較惡劣。

郵輪 澳洲 極光

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