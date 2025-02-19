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好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

編譯尤寶琪／即時報導
好市多(Costco)是糕餅零食天堂，商品選擇眾多。(美聯社)
好市多(Costco)是糕餅零食天堂，商品選擇眾多。(美聯社)

好市多(Costco)總是能生出新的理由給會員前來店內購物，無論是自家品牌Kirkland Signature的產品特惠，還是麵包和熟時區的新鮮食品；好市多近期就推出一款新的起司蛋糕，讓你一定會忍不住想要拿出會員卡和車鑰匙。

提拉米蘇起司蛋糕是好市多這次推出的最新烘焙產品。根據好市多的描述，這款起司蛋糕有著全麥餅乾和可可製成的酥皮，搭配「冷萃芝士蛋糕」和「馬斯卡彭乳酪(mascarpone)奶油餡」；每個起司蛋糕重約4.5磅，可供16人食用，售價約24元，如果你算一下自製起司蛋糕所需要的奶油和雞蛋，那這價錢其實很划算。

好市多的粉絲們稱這款新甜點「美味無比」，還有人上Reddit寫道說當自家這裡商店開賣這款起司蛋糕時，自己一定「無法抗拒它的誘惑」。目前看起來，大多數好市多分店都有販售這款起司蛋糕，但如果你想要確定自家好市多是否有販售，可以先打電話去詢問一下。根據社群媒體報導，目前並非所有分店都有銷售。

在Instagram上，一位costcobuys帳戶的粉絲寫道：「這是我在好市多買過最棒的甜點！」另一人說：「非常美味，強烈推薦。」在costcoguide上關於這起司蛋糕的貼文中，則有一位粉絲分享表示，說他們在近期一次運動聚會上買了一個起司蛋糕，吃起來「棒呆了」。

這款提拉米蘇起司蛋糕，有著濃郁的提拉米蘇風味。不過，如果你對提拉米蘇風味甜點的喜好沒那麼明確，那這款甜點可能不太適合你，因為冷萃起司蛋糕層的咖啡味道並沒有很明確。除此之外，這款蛋糕也沒有提拉米蘇裡的傳統手指餅乾；所以，如果你覺得這新款甜點的做法跟這經典義大利甜點的口味相差甚遠，也是可以理解的。

但如果你熱愛咖啡，那這款新甜點很適合你；可可和全麥餅乾的酥皮非常濃郁，甚至有人覺得濃郁得過頭，與精緻的馬斯卡彭乳酪奶油餡不太搭。但如果慢慢地一口一口想用，多數人仍一治認為，這是道味道均衡美味，會讓你想要搭配上一杯熱咖啡的甜點。

好市多 咖啡 義大利

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