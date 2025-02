阿諾兒子大尺度演出吸睛「白蓮花效應」席捲全球

阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)兒子派翠克史瓦辛格(Patrick Schwarzenegger)出席劇集首映。歐新社

大熱美劇「白蓮花大飯店3」開播,新一季因為Blackpink成員Lisa加盟,以及阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)兒子派翠克史瓦辛格(Patrick Schwarzenegger)大尺度演出而備受關注。

「白蓮花」已經播到第三季,取景地從第一季的夏威夷 、第二季的義大利西西里島,轉移到第三季的泰國 ,每換一個取景地點都會大大帶動當地旅遊業,此現象被稱為「白蓮花效應」。

「白蓮花」劇情主要圍繞虛構的五星級白蓮花大飯店展開,聚焦於飯店內的賓客和工作人員之間發生的懸疑故事,以黑色喜劇風格諷刺富豪們的奢華生活,並揭露員工在華麗環境中的掙扎。

儘管有血淋淋的細節和對富人的嘲諷,每個人都想住在白蓮花。

當2024年中宣布泰國將成為電視劇第三季的外景地時,全球前往泰國旅遊的興趣飆升,預訂平台的搜索量立即增加,包括芬蘭航空在內的航空公司也增加了每周飛往普吉島的航班,據訂房網站Hotels.com統計,拍攝地點之一的蘇梅島四季度假村(Four Seasons Resort Koh Samui)的預訂興趣激增 40%。

這種期望是有先例可援的:第二季的拍攝地點西西里島陶爾米纳(Taormina)的四季酒店在拍攝結束重新開幕後,連續六個月被預訂一空,並持續吸引想要體驗白蓮花生活方式的賓客。

第一季的取景地夏威夷威雷亞茂宜島四季度假村(Four Seasons Resort Maui at Wailea)作為白蓮花的原創度假村,網站造訪量和空房查詢量更是都成長了四倍左右。

然而,「白蓮花效應」並不是第一個影視作品影響遊客行為的例子。

「魔戒」(The Lord of the Rings)曾大大帶動紐西蘭的旅遊業,Netflix話題劇集「艾蜜莉在巴黎」(Emily in Paris)也重燃人們對巴黎的興趣。

BBC採訪的「螢幕觀光 」(screen tourism)專家Seren Welch援引最新的英國旅遊局研究表示,每 10 位來英國的遊客中,就有9位是受到他們在電影和電視中看到的內容的影響。

這一趨勢可能歸功串流平台的盛行:正如Welch所說,如今串流演算法大大影響人們行為,在任何地方都能狂看所有內容的機會,讓觀眾更加沉浸其中,遠超過去的電視和電影所能達成的效果。

Welch表示,英國航空的執行長曾說,當他們發現前往某個目的地的交通流量激增時,他們會查看Netflix上的觀看數據來解釋原因。

「白蓮花」執行製作人Mark Kamine在新書中提到,劇組非常清楚劇集對取景地所帶來的觀光效應。

Kamine表示,他與前幾季的飯店經理保持聯繫,也知道圍繞過度觀光的爭論,並指出「白蓮花」拍攝地點多為受歡迎的熱門旅遊勝地,因此當地已有現成的觀光基礎建設,能處理一定數量的遊客。

泰國旅遊局發言人指出,泰國仍在嘗試重建COVID-19疫情中遭受衝擊的旅遊業,而「白蓮花」是在泰國的休閒季節播出,因此有可能提升淡季旅遊人數。