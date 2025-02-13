我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點

參院通過 小甘迺迪任衛生部長

這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點

編譯周靜芝 / 即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佛羅里達州聖奧古斯丁（St. Augustine）於1565年由西班牙探險家所創建，幾個世紀後仍然是度假者的最愛。Image by Arvid Olson from Pixabay
佛羅里達州聖奧古斯丁（St. Augustine）於1565年由西班牙探險家所創建，幾個世紀後仍然是度假者的最愛。Image by Arvid Olson from Pixabay

美國最古老的城市近日被評選為全美「最友善」或「最熱情」的旅遊地點。

佛羅里達州聖奧古斯丁（St. Augustine）於1565年由西班牙探險家所創建，幾個世紀後仍然是度假者的最愛。這座小城在訂房網站Booking.com最新的用戶調查中名列榜首，該調查綜合了多項因素，評選出哪些城鎮對遊客最表歡迎。

Booking.com分析了超過3.6億筆客戶評論，從中篩選出最熱情、好客名單，其中東北部地區兩處周末熱門度假地點，新澤西州的開普梅 (Cape May) 與羅德島州的紐波特 (Newport) 分獲二、三名。

該網站的哈瑞爾（Ben Harrell）表示，美國是個多樣化的國家，有許多值得旅客體驗的地點，很高興看到聖奧古斯丁這樣的旅遊景點，因出色的待客之道而被列入全球旅客清單。他說，聖奧古斯丁素以歷史魅力而聞名，現在旅客也知道它熱情好客的環境和優質的住宿。

這家熱門旅遊網站描述，聖奧古斯丁歷史悠久的市中心，到處可見鋪著鵝卵石的街道，地標性建築聖馬科斯城堡 (Castillo de San Marcos)，是座17世紀的石造堡壘，可俯瞰馬坦薩斯灣 (Matanzas Bay) 。

旅遊專家指出，遊客可探索熱鬧的聖喬治街，兩旁有許多精品店、藝廊與咖啡館，或是欣賞弗萊格勒（Flagler）學院的堂皇建築，這是典型鍍金時代裝飾浮誇、華麗壯觀的產物。鄰近的海灘也因原始之美而受到好評。

名列友善、好客城市前十名的還有亞利桑納州的塞多納 (Sedona)，以及夏威夷的拉海納 (Lahaina)。

根據近日另一項調查，紐約人被評為全美「最不友善」的旅遊目的地。「世界人口綜述」(World Population Review) 組織的「最友善之州」調查，分析了250 萬名遊客的旅行經驗及其他因素，「帝國之州」排名墊底。

40歲、住在曼哈頓的馬沙羅（Joe Massaro）向紐約郵報解釋，紐約人其實很友善，只是當著你的面沒那麼熱情。他說，其他州的人或許當面很和善，但背後或你需要幫助時就不知道了。

新澤西州 亞利桑納州 咖啡

上一則

租雞解決蛋荒？半年500元 每周可產1打蛋

下一則

設計超級盃Logo 26歲藝術家以串珠彰顯在地文化

延伸閱讀

英國宣布對烏新軍援 英防相：中國緊盯俄烏戰爭

英國宣布對烏新軍援 英防相：中國緊盯俄烏戰爭
WSJ：習近平不急著與川普通話 想先為美中關係定調

WSJ：習近平不急著與川普通話 想先為美中關係定調
蓋洛普民調：美國在世總統人氣排名 歐巴馬最受愛戴

蓋洛普民調：美國在世總統人氣排名 歐巴馬最受愛戴
派中東特使赴俄談放人？美俄交換條件成謎 獲釋教師讚川普「英雄」

派中東特使赴俄談放人？美俄交換條件成謎 獲釋教師讚川普「英雄」

熱門新聞

蘋果公司分享三種設定供用戶調整，可以讓電池時間延長一倍。(路透)

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

2025-02-11 09:15
Image by Steve Buissinne from Pixabay

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

2025-02-10 10:24
ALL IN BB包TOURTERELLE CREME。圖／路易威登提供

LV情人節上新 實用多功能小包大加分

2025-02-07 15:32
一名網友點外送結果收到店員紙條建議他給外送員一星差評，因為外送員在餐點準備好後還坐在店內吃午餐。Uber Eats示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

外送員一舉動 連店員都氣到塞紙條要顧客「給他一星差評」

2025-02-12 19:13
專家說葡萄皮上的白粉是天然果粉，不須完全清洗乾淨。（取材自unsplash.com@Andrey Haimin）

洗葡萄清水最好 皮上的白粉要沖掉嗎？

2025-02-06 19:10
沖泡熱可可時加入一點鹽，能使甜味更加突出。示意圖。（取材自pexels.com@Ioana Motoc）

熱可可多加一撮調味料 甜味風韻更提升

2025-02-08 19:55

超人氣

更多 >
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名

精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名
外送員一舉動 連店員都氣到塞紙條要顧客「給他一星差評」

外送員一舉動 連店員都氣到塞紙條要顧客「給他一星差評」
法國名廚家傳雞湯麵簡單爽口 淋湯前加一味最驚喜

法國名廚家傳雞湯麵簡單爽口 淋湯前加一味最驚喜
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？