這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點

佛羅里達州聖奧古斯丁（St. Augustine）於1565年由西班牙探險家所創建，幾個世紀後仍然是度假者的最愛。Image by Arvid Olson from Pixabay

美國最古老的城市近日被評選為全美「最友善」或「最熱情」的旅遊地點。

佛羅里達州聖奧古斯丁（St. Augustine）於1565年由西班牙探險家所創建，幾個世紀後仍然是度假者的最愛。這座小城在訂房網站Booking.com最新的用戶調查中名列榜首，該調查綜合了多項因素，評選出哪些城鎮對遊客最表歡迎。

Booking.com分析了超過3.6億筆客戶評論，從中篩選出最熱情、好客名單，其中東北部地區兩處周末熱門度假地點，新澤西州 的開普梅 (Cape May) 與羅德島州的紐波特 (Newport) 分獲二、三名。

該網站的哈瑞爾（Ben Harrell）表示，美國是個多樣化的國家，有許多值得旅客體驗的地點，很高興看到聖奧古斯丁這樣的旅遊景點，因出色的待客之道而被列入全球旅客清單。他說，聖奧古斯丁素以歷史魅力而聞名，現在旅客也知道它熱情好客的環境和優質的住宿。

這家熱門旅遊網站描述，聖奧古斯丁歷史悠久的市中心，到處可見鋪著鵝卵石的街道，地標性建築聖馬科斯城堡 (Castillo de San Marcos)，是座17世紀的石造堡壘，可俯瞰馬坦薩斯灣 (Matanzas Bay) 。

旅遊專家指出，遊客可探索熱鬧的聖喬治街，兩旁有許多精品店、藝廊與咖啡 館，或是欣賞弗萊格勒（Flagler）學院的堂皇建築，這是典型鍍金時代裝飾浮誇、華麗壯觀的產物。鄰近的海灘也因原始之美而受到好評。

名列友善、好客城市前十名的還有亞利桑納州 的塞多納 (Sedona)，以及夏威夷的拉海納 (Lahaina)。

根據近日另一項調查，紐約人被評為全美「最不友善」的旅遊目的地。「世界人口綜述」(World Population Review) 組織的「最友善之州」調查，分析了250 萬名遊客的旅行經驗及其他因素，「帝國之州」排名墊底。

40歲、住在曼哈頓的馬沙羅（Joe Massaro）向紐約郵報解釋，紐約人其實很友善，只是當著你的面沒那麼熱情。他說，其他州的人或許當面很和善，但背後或你需要幫助時就不知道了。