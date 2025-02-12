多國首都飽受遊客批評 它們真那麼讓人討厭？
討論各式各樣議題的社群平台Reddit最近有個用戶「Lem_Mann7」提問：「哪個首都城市很多人討厭、您卻還是想前往遊覽？」得到的回應包括骯髒的雅典、擁有大量糟糕餐廳的義大利、以及不安全的倫敦等等。
以下是被網友點名、飽受批評城市，遊客卻依舊絡繹不絕。這些城市為什麼令人又愛又恨？
第一座城市：希臘雅典(Athens, Greece)
Reddit 用戶「KingMustardFist」表示，由於經常聽到負面訊息，他和周邊親友向來都盡可能避開雅典，但最終還是去了，大家都說喜歡這座城市，甚至迫不及待想回去。
另一用戶「Lynxpoint」 喜歡這座城市的粗獷感覺，並說雅典到處都有令人難以置信的歷史、美味實惠的食物、有趣的酒吧、酷炫的音樂場所、充滿特色的街區和美麗觀景點。
第二座城市：義大利羅馬(Rome, Italy)
Reddit 用戶「Donnermeat_and_chips」 說，羅馬這座永恆之城並沒有被一直永遠愛著，當地充滿騙子、大量劣質餐廳、輕微犯罪、有太多遊客、而且旅館普遍價格過高又品質很差，但如果是為了了解歷史造訪，羅馬是世界上最佳選擇，種種缺點都不再重要。
第三座城市：美國華府( Washington D.C., USA)
美國首都不在美國最常被造訪的五大城市之列，但 Reddit 用戶「Hiijs」認為值得一遊，當地有一流博物館、美食、遠遠超過對一座城市期望的自然風光、還有令人難以置信的音樂和舞蹈場景，不僅僅只有令人難以忍受的官僚主義和政治。
用戶「Microwavedinner95」 補充，他們第一次到華府時印象非常愉快，比想像的乾淨得多，而且沒有那麼簡陋。
第四座城市：埃及開羅(Cairo, Egypt)
開羅備受爭議，有些遊客甚至聲稱那是最不想再去的地方。然而，Reddit 用戶「Diagonalannouncer」卻說很喜歡，他認為自己對騙子過度自信，這反倒讓現實生活中一切顯得平淡無奇。
另一用戶「Varekai79」也說很喜歡這座城市。他前往旅遊時住在解放廣場(Tahrir Square)附近，周圍一片混亂卻充滿活力，隨性探索街區，非常有趣。
第五座城市：英國倫敦(London, UK)
Reddit 用戶「Layendecker」 說，這座城市似乎因犯罪和高成本而令人討厭，但如果想要體驗想像不到的多樣性和許多免費消遣活動，倫敦確實是非常棒的選擇。
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