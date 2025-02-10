這5個美國旅遊勝地 未來10年中產階級恐消費不起

以壯觀的紅色岩石地貌聞名的亞利桑納州塞多納。Image by Rian Dean from Pixabay

隨著通膨與住宿成本逐年攀升，專家認為夏威夷 、德州奧斯汀與猶他州 的摩押(Moab)等5個旅遊勝地在10年內，其旅遊費用將讓中產階級遊客無法負荷。

據雅虎(Yahoo)報導，受到有利匯率、吸引旅客的優惠方案以及目的地國家的經濟成長，讓中產階級更容易實現環遊世界，但隨著通膨、交通成本飆升以及住宿費用高漲，也讓全球旅遊超出許多中產階級的負擔。旅遊保險平台Squaremouth公關主任胡默(Jenna Hummer)就表示，「旅遊成本持續上升，預計2025年還會一路上漲。」「美國人在2024年平均旅遊支出為5861元，較2023年上漲25%，也比2022年增加39%。」

以下是對於中產階級來說，5個10年內將變得無法負荷的旅遊景點。首先是夏威夷。當地旅遊成本一向居高不下。RVshare旅遊專家柏歇利(Maddi Bourgerie)表示，近年來機票 和飯店價格漲幅更為明顯，「部分原因是當地2023年經歷大火的破壞，但也因為富裕遊客人數激增，加上住宿資源有限，進一步推高了在地成本。」根據夏威夷旅遊指南(Hawaii Guide)旅遊專家德里克(John Derrick)表示，國際旅客以及美國東岸出發的旅客的機票價格可能會更高，平均費用分別約1120元及925元。

第二是奧斯汀。該市的科技熱潮以及Austin City Limits與西南偏南電影節(SXSW)等活動，讓奧斯汀成為旅客爭相造訪的熱門目的地之一。然而，這些光環也帶來了負面影響。

第三是亞利桑納的塞多納(Sedona)。以壯觀的紅色岩石地貌聞名的塞多納，就像奧斯汀一樣正日益受到旅客青睞，「由於更高檔住宿需求的增加，很快造成價格出現上漲，」柏歇利說，「住宿、餐飲、水療度假村以及旅遊行程的價格都在逐步上升。」

第四則是南卡的查爾斯頓(Charleston)。越來越多遊客湧向這座迷人且歷史悠久的小鎮，造成當地物價飆升。柏歇利表示，「憑藉優越的氣候與文化條件，讓更多外地人前來搶購房地產。」查爾斯頓的高檔社區，例如Historic Charleston、Daniel Island、Mount Pleasant與James Island，去年費用漲幅更來到兩位數。