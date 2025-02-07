天氣暖和、免帶護照 8個情人節度假好去處

夏威夷茂伊島。Image by Rusty Gage from Pixabay

想擺脫冬日憂鬱嗎？今年情人節與總統日長周末相連，是將浪漫節日變成陽光假期的好機會。雅虎新聞網站報導，無論想輕鬆倘佯海濱別墅、沙漠水療勝地，或是活力滿滿的城市假期，這些溫暖氣候的度假地點都能提供放鬆、獨特與難忘的體驗，更棒的是不需要帶上護照 。

1. 夏威夷茂伊島

二月正是茂伊島宜人的季節，有完美的華氏（以下同）80度天氣、賞鯨旺季，還有將浪漫提升到另一層次的度假村。旅遊專家建議，可預訂雙體船前往摩洛基尼火山口 (Molokini Crater) 浮潛，在日落時分啜飲一杯邁泰雞尾酒，結束一天行程，享受典型的島嶼之夜。

如果喜愛佛羅里達舊時魅力與現代奢華的結合，薩拉索塔將是理想的選擇。專家指出，漫步歷史悠久的瑞格林（Ringling）博物館，搭乘夕陽遊輪環繞薩拉索塔灣，然後在瑞吉（St. Regis）酒店的CW Prime享用一頓浪漫晚餐。

3. 亞利桑納州斯科茨代爾（Scottsdale）

將冬天的寒冷轉換成陽光燦爛的沙漠風華。二月的斯科茨代爾氣溫70度，適合戶外探險與水療體驗。專家建議，從日出時登上Camelback山開始新的一天，再以水療來放鬆心情；晚上享用一頓美味晚餐，俯瞰城市燈火的壯麗景觀。

達納點是一個豪華、寵物友善的海岸度假勝地，適合不想在浪漫假期中撇下毛小孩的情侶。專家建議，可帶著狗兒漫步風景優美的懸崖頂步道（Bluff Top Trail），從達納點港出海觀賞日落，在當地最受歡迎的海鮮餐廳Harpoon Henry's用餐，這裡還設有可攜犬同行的陽台。

5. 佛州邁阿密南海灘

邁阿密南海灘為喜歡熱鬧夜生活與裝飾藝術的情侶提供源源不絕的活力。專家建議，白天可以在Nikki Beach閒逛，在歷史區的屋頂酒吧品嚐雞尾酒，晚上則可以在夜店LIV釋放活力；若想擁有更悠閒的體驗，可探索充滿藝術氣息的溫伍德 (Wynwood)，在Carbone Miami餐廳享用義大利料理。

6. 加州拉霍亞（La Jolla）

拉霍亞離聖地牙哥不遠，崎嶇的海岸線與高級度假村，讓它成為少有人知的浪漫勝地。專家建議，可至Torrey Pines Gliderport滑翔翼中心體驗飛越太平洋上空的震撼，再享用一頓豪華晚餐來放鬆心情。二月也是灰鯨遷徙的高峰，是豪華賞鯨之旅的絕佳時機。

7. 喬治亞州海島（Sea Island）

若想體驗南方風情與超級奢華，海島 (Sea Island) 絕對是隱密的天堂。專家建議，早上在沙灘上騎馬，在The Spa at Sea Island 享受情侶按摩，在裝潢典雅的Georgian Rooms餐廳喝香檳、賞日落。

8. 波多黎各

如果想不帶護照下享受熱帶假期，波多黎各的白沙海灘和歷史魅力絕對是首選。專家建議，可包船前往庫萊布拉島 (Culebra) 的僻靜海岸，探索首都聖胡安老城色彩繽紛的街道，並在酒吧點杯鳳梨可樂達（Piña coladas）雞尾酒。