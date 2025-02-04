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在巴塞隆納生活5年 她對遊客4點真心建議

編譯潘勛／即時報導
西班牙巴塞隆納。Image by Walkerssk from Pixabay
西班牙巴塞隆納。Image by Walkerssk from Pixabay

自由作家兼音樂家莫特納(Jordan Mautner)表示，西班牙巴塞隆納美景如繪，飲食誘人，難怪會成為世上最吸引遊客的勝地之一，她由洛杉磯移居當地約5年，發現有四項很好的做法可以避開人群，好好體會當地文化。

商業內幕(Business Insider)報導，莫特納首先認為要去景觀優美的公園，蒙特惠奇山(Montjuic)公園其實勝過奎爾公園(Park Guell)。奎爾公園雖是建築大師高第(Antoni Gaudi)傑作之一，但因地點及遊人如織，夏日叫人揮汗如雨，還得預先買票。蒙特惠奇山公園可俯瞰地中海，風景一樣漂亮，卻是免費，每年遊客更少幾百萬。

再來要體會當地風俗民情，波恩區(El Born)的小街更勝蘭布拉大道(Las Ramblas)；蘭布拉大道是蓋給觀光客逛的，旅客很多，但當地人去大道店鋪、餐廳的其實不多，覺得價格大貴、刻意為賺觀光客的錢而打造的。與其去大道，不如去鄰近的歷史居住區波恩區，遊客在誘人的窄街可以找到可愛的藝品店、溫馨的塔帕斯菜餐館，樂到忘了歸途。

第三是與其排隊在聖家大教堂(La Sagrada Familia)前打卡拍照，不如由鄰近酒吧的屋頂欣賞大教堂的美。聖家大教堂肯定值得一訪，假如預約得到，還可以入內一遊，近距離欣賞高第的傑作，真會覺得壯觀。教堂外觀也很迷人，只是與其要排開擁擠遊人，只站在地面上拍照，還不如預約羅塞利翁艾爾酒店(Sercotel Rosellón)的陽台。由那個鄰近酒店的陽台，不僅可以由更高地點領略聖家大教堂的美，還可以同時啜飲一杯冰涼的西班牙卡瓦酒(cava)。

最後，與其只在熱門地點吃西班牙鐵鍋海鮮飯，不如去布萊街(Blai Street)吃五花八門的烤籤小串。固然鐵鍋海鮮飯用西班牙米，搭配海鮮、蔬菜或肉類烹製，也是極為好吃的餐點，但很多當地經典菜也值得一嘗。烤籤小串的底料是法棍麵包的切片，搭配牙籤串起來的各色蓋頂餡料，包括起司、漢堡、肉球或海鮮。此外，烤籤小串價錢只要幾歐元，要試吃巴塞隆納餐飲，實在負擔得起，很划算。莫特納表示，自己最愛的幾種烤籤小串，都在布萊街「波布勒謝區」(Poble Sec)那一段才買到的。

觀光 洛杉磯

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