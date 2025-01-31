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今年近2千萬美國人計畫搭郵輪出遊 哪些是最熱門路線？

編譯潘勛／即時報導
郵輪。Image by Toni Paul from Pixabay
郵輪。Image by Toni Paul from Pixabay

美國汽車協會(AAA)預測，今年打算搭郵輪旅行的國人有1900萬人，創史上最多紀錄，加勒比海航線最吸引人，其次是阿拉斯加以及地中海。

今日美國報(USA Today)報導，美國汽車協會與郵輪業界關係良好，與「旅遊經濟學」(Tourism Economics)合作這次搭乘郵輪客數預測，今年第一次預測有1900萬人次，此數據打破去年的1820萬人、2023年的1690萬人兩項紀錄。

美國汽車協會旅遊方面副總裁巴伯(Stacey Barber)表示，目前從郵輪業所目睹的光景叫人稱讚，但不令人驚訝；大多數第一次搭郵輪乘客，接下來會頻頻搭乘，此中有個理由；郵輪之旅不論年齡大小，人人都有收穫。而且，因為大多數假期行程都已付款，遊客可以專心享受，與所愛之人締造終生銘記的回憶。

美國汽車協會表示，加勒比海是最受追捧的郵輪航線，72%的郵輪乘客選擇到那裡；阿拉斯加次之，占6%；而5%郵輪乘客將前往地中海。

美國汽車協會指出，加勒比海的占比今年與新冠疫情前的2018、2019年相同，2022到2023年該航線占比降到68%，因為前往阿拉斯加及地中海的郵輪增加。但過去一年各目的地的占比已回歸到新冠疫情前的常則。

市場也出現更多短程郵輪產品，18%是出航到加勒比海兩天到五天。2023年遊覽加勒比海區那個長度者僅占2%。會出現變異產品如此，部分因為加勒比海區在郵輪業裡很強勢，航線很廣，港口很多。

去年郵輪出航、返航港口裡，以邁阿密最熱門，占10.3%。排名接下來的兩個是其他佛州港口，即奧蘭多區的卡那維爾港(Port Canaveral)及勞德岱堡(Fort Lauderdale)，占比分別為8.3%、5.2%。第四、五名分別是德州蓋文斯頓(Galveston)占4.2%、西班牙巴塞隆那占3.9%；其他在前十名排行榜的還有英國南安普頓(Southampton)、法國馬賽及美西的西雅圖。

郵輪 疫情 佛州

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