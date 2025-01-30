我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花滑選手登上美航死亡班機 3人疑為華裔

客機撞直升機67人恐全數罹難 川普發表談話

Gemini幫你做旅遊規畫 3招下指令秘技化身AI應用小達人

記者黃筱晴／即時報導
Gemini可讓使用者以更輕鬆的方式來問問題跟尋找解答。圖／Google提供
Gemini可讓使用者以更輕鬆的方式來問問題跟尋找解答。圖／Google提供

AI話題在春節期間因為DeepSeek再燒一波，如果想要體驗更貼近生活的AI應用，Google近日宣布推出Gemini Live繁體中文版，用中文就可以和Gemini自然對話、集思廣益、規劃行程，甚至練習簡報，還可以有多種不同的聲音可選。過年期間Gemini不只可以幫你解答親戚稱謂、預習尷尬問題，還能提供年菜食譜、生成創意圖像，陪大家玩遊戲、看運勢，滿足春節假期的各式需求。

如果不想待在家，Gemini也可以化身旅遊規劃大師，幫你安排精彩旅程，Gemini獨家與Google旅遊、Google地圖、YouTube等實用工具串連，輕鬆解決行程安排、語言問題等旅程中可能遇到的困擾。許多人剛開始使用AI經常會遇到不知道怎麼下指令的困擾，以下3招AI溝通秘技趕快學起來！

給Gemini一個角色！

想要讓Gemini化身專屬旅遊顧問，提供最佳目的地建議，一定要「定義清楚Gemini的角色」，以及「詳細地描述需求」，因此建議可以在Gemini指令欄中輸入「你現在是一個旅遊規劃大師，我想在2025年2月10日至2月14日出國旅遊，請推薦適合情侶2人的亞洲旅遊地點。」如此一來可以更精準根據需求，推薦最適合的目的地，包含當地天氣、特色活動、預估花費等資訊，快速鎖定最適合的旅遊行程。

用「@」串連各種Google服務

除了請Gemini規劃行程，也可以透過「@」符號整合Google各項產品與服務資訊，例如：直接存取Google航班、Google飯店的真實數據，快速獲取所需資料，並進一步預訂機票和飯店，一站式完成所有旅遊規劃。

可以在Gemini指令欄中輸入：「@Google 航班 / 機票，我決定要去曼谷，請你提供2025年2月10日至2月14日桃園到曼谷2人來回機票，包含價格、航空公司、飛行時間等資訊」，方便快速比價和選擇最符合需求的機票。

在找到喜歡的航班後，可以繼續輸入「@Google 飯店，推薦2025年2月10日至2月14日2人入住的曼谷飯店，靠近捷運站，每晚預算2,000元台幣」，Gemini就會串聯Google地圖和Google飯店，推薦符合你需求的飯店，包含價格、地點、評價、照片等資訊，更輕鬆找到理想的住宿地點。

善用翻譯功能與當地人對話

Gemini除了在電腦裝置中使用外，也可在Android、iOS手機上使用，並支援超過40種語言、230多個國家和地區。可透過相機鏡頭即時翻譯菜單、路牌、購物商品名稱，還可以生成更符合當地文化和語境的回答。你可以在Gemini指令欄中輸入「我現在在曼谷旅遊，想要與當地人進行簡單的對話溝通，請將『請問山竹一盤多少錢？』翻譯成泰文」即可輕鬆與當地人以更親切的用語進行對談。

Gemini Live與更多擴充功能現在都支援繁體中文。圖／Google提供
Gemini Live與更多擴充功能現在都支援繁體中文。圖／Google提供

Google 機票 AI

上一則

洛杉磯野火效應？保險專家：其他州房屋保費也會跟漲

下一則

促進頭髮增生、有彈性 這款10元護髮油很超值

延伸閱讀

新聞資訊 DeepSeek準確率僅17% 聊天機器人評比掛車尾

新聞資訊 DeepSeek準確率僅17% 聊天機器人評比掛車尾
宏達電XR團隊賣給Google 王雪紅：拚VIVE品牌

宏達電XR團隊賣給Google 王雪紅：拚VIVE品牌
TCML華語班 優質教學獲Google工程師熱烈迴響

TCML華語班 優質教學獲Google工程師熱烈迴響
Gemini Food 老董食品 推出伯朗咖啡城市限定版

Gemini Food 老董食品 推出伯朗咖啡城市限定版

熱門新聞

冷凍的肉類。Image by Anna from Pixabay

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

2025-01-28 10:23
用對方法保存花椰菜，可以存放約兩周。（取材自unsplash.com＠Tyrrell Fitness And Nutrition）

花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

2025-01-26 19:21
用對的方式保存蒜頭，才能避免快速變質。（取材自unsplash.com＠Surya Prakash）

別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味

2025-01-25 19:55
有一項新研究發現，衰弱程度提升與失智相關，可能在正式診斷出失智的前九年就顯現。示意圖。（圖／123RF）

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

2025-01-23 12:35
好市多新品小籠包獲得好評。（取材自小紅書@灣區女工）

好市多迎春節變身亞洲美食天堂 這款小籠包獲食客好評

2025-01-24 19:55
示意圖。Image by SHVETS production from Pexels

靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省

2025-01-28 09:48

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手

「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手
科學家揭3食物帶菌風險高「自己絕不吃」 第三種易染諾羅恐致命

科學家揭3食物帶菌風險高「自己絕不吃」 第三種易染諾羅恐致命