Gemini幫你做旅遊規畫 3招下指令秘技化身AI應用小達人

Gemini可讓使用者以更輕鬆的方式來問問題跟尋找解答。圖／Google提供

AI 話題在春節期間因為DeepSeek再燒一波，如果想要體驗更貼近生活的AI應用，Google 近日宣布推出Gemini Live繁體中文版，用中文就可以和Gemini自然對話、集思廣益、規劃行程，甚至練習簡報，還可以有多種不同的聲音可選。過年期間Gemini不只可以幫你解答親戚稱謂、預習尷尬問題，還能提供年菜食譜、生成創意圖像，陪大家玩遊戲、看運勢，滿足春節假期的各式需求。

如果不想待在家，Gemini也可以化身旅遊規劃大師，幫你安排精彩旅程，Gemini獨家與Google旅遊、Google地圖、YouTube等實用工具串連，輕鬆解決行程安排、語言問題等旅程中可能遇到的困擾。許多人剛開始使用AI經常會遇到不知道怎麼下指令的困擾，以下3招AI溝通秘技趕快學起來！

給Gemini一個角色！

想要讓Gemini化身專屬旅遊顧問，提供最佳目的地建議，一定要「定義清楚Gemini的角色」，以及「詳細地描述需求」，因此建議可以在Gemini指令欄中輸入「你現在是一個旅遊規劃大師，我想在2025年2月10日至2月14日出國旅遊，請推薦適合情侶2人的亞洲旅遊地點。」如此一來可以更精準根據需求，推薦最適合的目的地，包含當地天氣、特色活動、預估花費等資訊，快速鎖定最適合的旅遊行程。

用「@」串連各種Google服務

除了請Gemini規劃行程，也可以透過「@」符號整合Google各項產品與服務資訊，例如：直接存取Google航班、Google飯店的真實數據，快速獲取所需資料，並進一步預訂機票 和飯店，一站式完成所有旅遊規劃。

可以在Gemini指令欄中輸入：「@Google 航班 / 機票，我決定要去曼谷，請你提供2025年2月10日至2月14日桃園到曼谷2人來回機票，包含價格、航空公司、飛行時間等資訊」，方便快速比價和選擇最符合需求的機票。

在找到喜歡的航班後，可以繼續輸入「@Google 飯店，推薦2025年2月10日至2月14日2人入住的曼谷飯店，靠近捷運站，每晚預算2,000元台幣」，Gemini就會串聯Google地圖和Google飯店，推薦符合你需求的飯店，包含價格、地點、評價、照片等資訊，更輕鬆找到理想的住宿地點。

善用翻譯功能與當地人對話