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旅遊專家打破迷思 這3招才能真正省下旅費

編譯廖振堯／即時報導
Image by Joshua Woroniecki from Pixabay
Image by Joshua Woroniecki from Pixabay

雖然網路上可以搜尋到五花八門的節省旅費小訣竅，壞消息是許多秘訣都只是迷思，不是無法幫助控制預算就是帶有其他壞處。理財網站GOBankingRates便整理出以下三個旅遊專家提供的真正實用建議。

1. 票價提醒

流傳多年的一個訣竅是在各網站搜尋航班時，應使用無痕或隱身模式並在每次搜尋前清除瀏覽器的cookie。旅遊顧問公司Trevolution Group旗下機票折扣網站Asaptickets的旅遊專家札克(Mercedes Zach)說人們一直遵循這個技巧，認為航空公司會利用cookie來追蹤用戶的搜索紀錄，如果短時間內多次搜索某個特定目的地，航空公司就會顯示更高的價格。

但札克表示依他的職業經驗，機票價格是動態的且不斷波動，不是因為航空公司在追蹤，而無痕模式沒有影響，「因此最好在Google航班(Google Flights)上設定票價提醒，以便價格變動時立即收到通知。」

2. 逆向計畫旅行(reverse trip planning)

另個常見訣竅是「棄程購票」(Skiplagging)，或稱作「隱藏目的地購票」(hidden city ticketing)，也就是訂購需要轉機的機票，但實際上轉機站就是目的地，因為要轉機的機票往往比直航機票便宜。札克警告，儘管技術上來說這是合法的，但它違反了大多數航空公司在購買機票前要求乘客同意的條款和條件，後果最嚴重可能列入終身禁飛名單、里程不計，甚至取消回程航班。

若真的想省點機票錢，札克認為可以試試慢慢興起的「逆向計畫旅行」潮流，也就是不管目的地是哪裡，先訂最便宜的票後再安排行程。「這樣靈活性更高，不然特定季節時機票價格往往更貴。這種方式還讓你有機會造訪那些以往不會考慮的地方。」

3. 先換當地貨幣

最後一個常見訣竅則是出國旅行時多多使用信用卡付款。札克指出信用卡雖然方便，可是大多數信用卡會收取約2.5%的國外交易服務費。他建議無論去哪都應使用當地貨幣付錢，而機場外幣兌換的匯率通常很高，因此出國前就先換好貨幣將會省下不少錢；若還是想用信用卡，那最好選有免費兌匯功能的國際旅行信用卡。

札克最後提醒，跨國的ATM提款也有隱藏的換匯費用，將從交易中按百分比扣除；還需確保為銀行附屬之ATM，因私人ATM通常除了換匯費還會收其他費用。

機票 信用卡 貨幣

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