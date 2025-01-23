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祖孫全家共遊 2025旅遊熱門選項

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by Eva Mospanova from Pixabay
示意圖。Image by Eva Mospanova from Pixabay

無論是去看醫生、照顧生病孩子、學校接送，或在寒暑假讓孩子有個開心假期，祖父母或許都扮演著重要角色。生活消費網站Kidspot撰稿人古利斯（Leah Goulis）表示，她在搜尋新的一年人們計畫的有趣旅遊方式時，發現了帶祖父母一起度假的旅遊趨勢。

日本是去年與2025年人們最想去的地方，租房網站Airbnb稱，日本是獨自旅行者、情侶、家庭和團體旅客最想去的地方；但預算有限讓許多人無法出國旅遊，而離家較近的地點便成為另一受歡迎的選項。

Airbnb澳洲、紐西蘭區域經理威爾登（Susan Wheeldon）表示，團體旅遊持續呈現上升趨勢，該平台超過80%的預訂都是家庭與朋友出遊；無論是在泳池邊放鬆，或一起探索新城市，這些旅行都提供了親友重聚與創造回憶的機會。

選擇完美地點

古利斯說，當她向兄弟姊妹提出帶父母出遊的想法，大家都贊成以度假的方式來感謝他們的付出。正如人們常說的新婚蜜月（honeymoon）或產前蜜月（babymoon），古利斯指出，這可稱為「祖父母蜜月」（grandymoon）；在這段時間，祖父母可同時與所有孫子女相處，並與孩子長時間待在同一屋簷下，重溫過往歲月。

古利斯說，許多人認為，讓全家人再次同住一個屋簷下，還多了伴侶和孩子，「聽起來就像一場噩夢」。她承認，某種程度上她也同意這種說法，因此度假地點的選擇，便十分重要。

在瀏覽Airbnb時，古利斯找到兩個選擇：海灘或酒莊附近的住宿；她說，兩者是團體旅客在訂房時最常搜尋的關鍵字。

古利斯最後挑了一座佔地30英畝的莊園，不僅有8間臥室、5間衛浴，還擁有許多可讓全家人享受假期的設施，其中包括大泳池、網球場與遊戲室。

古利斯說，這裡非常舒適，可讓每個人都住在同一間屋子，但又不會擠在一起，而且娛樂設施充足，沒有人會覺得無聊或抱怨大人想去附近品酒；對她來說，這是個完美的地點。

滿足每個人的家庭假期

只待了一小時，古利斯說，她就意識到這是她今年最好的點子；另一個是從超市買的29元、要帶去露營的充氣筏。

在屋內安頓好後，倒了杯飲料，古利斯與家人在後院的露台上曬著午後陽光。她說，每個人都快樂地散開了，孩子有些在游泳、有些在打網球，大人則分享打毛線與談笑；雖然大家做著不同的事，但有個共通點是，「我們都很放鬆」。

日本 澳洲 預算

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