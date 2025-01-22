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1晚10萬元超豪華列車 憑什麼這麼搶手

編譯尤寶琪／即時報導
豪華東方快車(Venice Simplon-Orient Express)。示意圖。Image by veronika szappanos from Pixabay
豪華東方快車(Venice Simplon-Orient Express)。示意圖。Image by veronika szappanos from Pixabay

一張10萬200元的支票或許可以改變一個人的一生，但卻只夠支付，即將在三月登場的豪華東方快車(Venice Simplon-Orient Express)L'Observatoire套房一晚的住宿費用。

LVMH旗下奢華旅遊品牌Belmond共經營有六列火車。無論你是否為鐵道迷，你大概都能認得出這列知名的豪華東方快車；這是一列能容納108名客人的移動酒店，其百年老車廂在經過改造後，仍保留著當時的奢華。

但也就是這種古老的奢華和魅力，讓這列時髦火車，和其即將推出的全新套房，成功吸引著日益壯大豪華鐵路迷的注意力。

Belmond列車與遊輪副總經理富蘭克林(Gary Franklin)告訴「商業內幕」(Business Insider)，豪華東方快車的預訂量，在2023年到2024年間激增了10%。

豪華東方快車起價約要2萬7310元一晚的六間豪華套房，通常是第一批被預訂光的房間。這價格相當於該列車基本車廂價格的三倍以上。

這些名列在不少富家旅客的願望清單上豪華套房，可以說是火車上最豪華的住宿；但到了三月時，這「最豪華」的頭銜就得改掛於L'Observatoire套房名下了。

該套房面積超過330平方英尺，佔據了一整節車廂，是列車上最大的套房。

當購買等級最低艙位的旅客需要和其他人共用浴室的同時，在L'Observatoire享受奢華的客人，則將擁有與套房內大理石浴室分開的獨立式浴缸，並可以在泡澡時，享受一杯列車招待的香檳。

法國藝術家JR負責設計由車廂修復改造成套房；因此，你可以預期能在臥室中發現一些富有創意的細節，像是綠色扇形牆壁和帶有木質蓋子，可以像相機鏡頭一樣旋轉的圓形天窗等，超級適合讓你躺在雙人床上，凝視夜空。

你也可以選擇在客廳裡休閒度過下午時光；或細細品味藏書豐富的書架，或在靠窗的沙發床上小憩一會兒。

若仔細觀察，你還能在圖書室裡發現一扇密門；打開後你將能進入一間有著壁爐、另一個圓形天窗和一個微型火車模型的「茶室」。

根據富蘭克林，有意遊客可以每晚約10萬170元的價格，預訂使用L'Observatoire套房。他指出，雖然價格高昂，但預訂狀況「非常好」，截至2024年12月中旬為止，已經收到九個晚上的預訂，約第一年預期一半的預訂量。

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